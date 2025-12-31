我的頻道

記者顏伶如／即時報導
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅（property tax）。（美聯社）
新聞周刊31日報導，多州2026年將持續推動取消或降低房產稅(property tax)。許多州考慮改革房產稅的主因在於，自從新冠疫情以來，全國各地房產稅全面升高，加上其他房屋成本開銷增加，納稅人負擔沉重。智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出，從2019年到2024年，由於房屋價格飆漲，全國房產稅平均增加30%。

「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)資深政策分析師布哈特(Manish Bhatt)表示，納稅人要求降低稅務負擔，但房產稅問題在2025年或更早之前基本上都沒能獲得解決，許多措施都是倉促推出，沒有基於紮實的稅務原則，因此房產稅在2026年仍將是各州再接再厲的重要議題。

布哈特表示，疫情以來某些地區房屋價格與估價上漲40%、50%、60%甚至更多，納稅人擔心房產稅負擔越來越沉重，各州因此出現改革提案。

任期屆滿後即將卸任的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，2025年裡多次提到支持佛州全面廢除房產稅。佛州議會有多個提案版本，內容包括降低或全面廢除非學校的房產稅，至於哪個草案能在議會通過立法，目前仍不明朗。

布哈特分析，不管是佛州或其他州都應該把考量重點放在取消房產稅之後的經濟傷害，以及州政府如何開閉新的稅收管道，例如增加銷售稅(sales tax)或所得稅(income tax)。

德州選民已經通過旨在改革房產稅的州憲修改提案，包括把企業房產稅豁免額度從2500元調高到12萬5000元、學區住宅房產稅豁免額度調高到14萬元、65歲以上民眾與身心障礙者學區住宅房產稅豁免額度提高到20萬元。

俄亥俄州2025年通過共計5項房產稅改革法案，包括授權郡縣政府官員在獲得選民同意的前提下調降房產稅、為稅務減免提供更多空間、根據通貨膨脹為房產稅增加訂定上限。

