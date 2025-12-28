連名稱都拼錯 空蕩托兒中心照領福利 明州詐欺疑雲擴大

明尼蘇達州州長華茲。(美聯社)

明尼蘇達州 社會福利詐欺醜聞近日持續擴大，近日一段由獨立記者拍攝的調查影片，進一步引發外界對該州兒童托育補助計畫(Child Care Assistance Program)可能遭濫用的關注。

獨立記者薛利(Nick Shirley)26日發布的這段調查影片，在社群平台上短短時間內已累積逾9240萬次觀看。

影片中，薛利走訪位於明尼阿波利斯的「Quality Learning Center」托兒中心，發現其招牌竟將「學習」(Learning)拼錯為「Learing」；拍攝畫面顯示，中心大廳昏暗未開燈、停車場空蕩無車，即使是平日營業時間，也未見孩童或明顯活動跡象。

期間一名女性工作人員情緒激動地阻擋拍攝，並高喊「不要開門！是移民及海關執法局(ICE)來了！」

根據明尼蘇達州政府公開資料，該中心核准可照顧最多99名孩童，近年來累計獲得約400萬美元的托育補助，其中2025年即領取約190萬美元。

紀錄顯示，該中心過去曾累積95項違規紀錄，包括未能提供孩童出席證明等問題。

影片曝光後，迅速引發共和黨人士抨擊州政府監督失靈。明尼蘇達州聯邦眾議員 艾默(Tom Emmer)在X社群平台上質疑：「納稅人的400萬美元，竟流向一家連『learning』都拼錯的機構。華茲(Tim Walz)州長，這該如何解釋？」

目前，官方尚未正式指控該托兒中心涉及詐欺，相關調查仍在進行中。

明尼蘇達州近年已接連爆出多起福利計畫詐欺案件，其中涉及疫情 期間的兒童營養補助、自閉症治療及住房服務等；聯邦檢察官估計，自2018年起，該州14項高風險計畫總撥款約180億美元，其中可能有近半存在詐欺風險，目前已確認遭詐欺金額約10億美元。

司法文件顯示，多數涉案被告來自索馬利亞社群，截至目前，相關案件已起訴約90人，其中超過50人已認罪或被定罪。