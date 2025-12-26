第二高18億勁球頭彩阿肯色州得主是誰？新法身分保密3年

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
勁球（Powerball）。示意圖（美聯社）
勁球（Powerball）。示意圖（美聯社）

勁球(Powerball)連續三個月頭獎無人中獎，24日終於開出一人獨得的18億1700萬元頭彩，得獎彩券是由阿肯色州小岩城(Little Rock)郊區加油站售出，創下美國樂透史上第二高彩金。有線電視新聞網(CNN)報導，開出頭彩的加油站便利店「墨菲美國」(Murphy USA)位於居民僅2萬7000人的卡博特(Cabot)，幸運得主的真實身分有機會暫時保密。

根據2021年上路的阿州州法第889號法案(Act 889)，樂透彩金50萬元以上的得主，可以保密姓名三年。三年期限屆滿，樂透得主姓名便將公布。

不過，阿州法條當中對於公職人員規定較嚴，如果民選官員或親屬得到樂透彩金超過50萬元，姓名保密期間只有六個月。

像阿肯色州一樣允許樂透得主身分保密的州，還有新澤西州、喬治亞州以及亞利桑納州等。

佛羅里達州州法允許保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)或有限責任公司(LLC)出面領取樂透獎金。2023年，「鹽脆薄餅收入有限責任公司」(Saltines Earnings LLC)在佛州領取16億元兆彩(Mega Millions)頭獎獎金，真實得主身分得以隱匿。

阿肯色州 加油站 新澤西州

