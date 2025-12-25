我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉

編譯周芳苑／即時報導
13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)準備安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。(美聯社)
13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)準備安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。(美聯社)

這個月13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)準備安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。

25歲的中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)及29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)親友都到現場迎靈。州長雷諾茲(Kim Reynolds)、聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)和眾議員納恩(Zach Nunn)以及國民兵資深將領多人也出席儀式。

遇難的兩名國民兵以及一名文職職翻譯的遺體上周被運回美國，總統川普親自前往德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)弔唁並會見他們的家人。

愛阿華空中國民兵24日出動KC-135型空中加油運輸機從德拉瓦將兩名士官棺木接回家鄉，在霍華德的繼兄和另外兩名愛州國民兵護送下，戴著白手套的愛州國民兵將覆蓋國旗的棺木抬下飛機，家屬在停機坪上為逝去的親人哀悼數分鐘，隨後棺木被抬上靈車，在第摩因警局和愛州公路巡警護送下，分別前往托雷斯-托瓦爾的家鄉第摩因、以及霍華德家鄉馬歇爾鎮(Marshalltown)的殯儀館，預備在未來數日內舉行葬禮。

沿途有許多民眾自發性站在路旁，手持國旗，向陣亡戰士致敬。

托雷斯-托瓦爾和霍華德隸屬於陸軍第113騎兵團第1連，死後雙雙被追晉為士官長。

來自密西根州馬科姆 (Macomb)、擔任翻譯的軍方文職雇員曼蘇爾·薩卡特(Ayad Mansoor Sakat)也在這起事件中遇難，上週末下葬。

數百名美軍部署在敘利亞東部參與打擊伊斯蘭國的聯盟行動。襲擊發生後，川普承諾進行嚴厲報復；美政府上週隨即發動軍事攻擊，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體發文稱此舉為復仇宣言。

另有三名愛州國民兵在襲擊中受傷，其中一人在當地接受治療，另兩人傷勢嚴重已於20日後送返美。

國民兵 敘利亞 川普

上一則

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行

延伸閱讀

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡
川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令
敘利亞恐攻 美遇害2國民兵身分公布 愛荷華州降半旗

敘利亞恐攻 美遇害2國民兵身分公布 愛荷華州降半旗
敘利亞恐攻遇難2國民兵身份公布 愛州降半旗

敘利亞恐攻遇難2國民兵身份公布 愛州降半旗

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」

4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」