敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉

13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)準備安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。(美聯社)

這個月13日在敘利亞 遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵 ，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)準備安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。

25歲的中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)及29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)親友都到現場迎靈。州長雷諾茲(Kim Reynolds)、聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)和眾議員納恩(Zach Nunn)以及國民兵資深將領多人也出席儀式。

遇難的兩名國民兵以及一名文職職翻譯的遺體上周被運回美國，總統川普 親自前往德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)弔唁並會見他們的家人。

愛阿華空中國民兵24日出動KC-135型空中加油運輸機從德拉瓦將兩名士官棺木接回家鄉，在霍華德的繼兄和另外兩名愛州國民兵護送下，戴著白手套的愛州國民兵將覆蓋國旗的棺木抬下飛機，家屬在停機坪上為逝去的親人哀悼數分鐘，隨後棺木被抬上靈車，在第摩因警局和愛州公路巡警護送下，分別前往托雷斯-托瓦爾的家鄉第摩因、以及霍華德家鄉馬歇爾鎮(Marshalltown)的殯儀館，預備在未來數日內舉行葬禮。

沿途有許多民眾自發性站在路旁，手持國旗，向陣亡戰士致敬。

托雷斯-托瓦爾和霍華德隸屬於陸軍第113騎兵團第1連，死後雙雙被追晉為士官長。

來自密西根州馬科姆 (Macomb)、擔任翻譯的軍方文職雇員曼蘇爾·薩卡特(Ayad Mansoor Sakat)也在這起事件中遇難，上週末下葬。

數百名美軍部署在敘利亞東部參與打擊伊斯蘭國的聯盟行動。襲擊發生後，川普承諾進行嚴厲報復；美政府上週隨即發動軍事攻擊，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體發文稱此舉為復仇宣言。

另有三名愛州國民兵在襲擊中受傷，其中一人在當地接受治療，另兩人傷勢嚴重已於20日後送返美。