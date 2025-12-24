我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫

聖誕節後東北部迎暴雪 紐約周末降雪恐達6吋

聖誕老人在哪裡？北美防空司令部追蹤行動70周年

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)

聖誕節前夕，全球的孩子們都在問同一個問題：「聖誕老人現在到哪兒了？」美國、加拿大軍方共同組成的「北美防空司令部」(NORAD)，平安夜都會開放全球電話詢問，支援200多種語言翻譯，「去年平安夜，我們接到了38萬通電話，」美國空軍上校傑森·懷特(Jason White)說，NORAD還會分享聖誕老人的送禮足跡，這項特別任務，今年邁入第70周年。

這項傳統源於1955年。科羅拉多州一家百貨公司在報紙刊登廣告，把聖誕老人的電話號碼誤植為NORAD前身「大陸防空司令部」(CONAD)作戰中心的號碼。一名小孩意外撥通後，當時平安夜值班的軍官不想讓電話那頭的孩子失望，自此開啟了軍方每年追蹤聖誕老人的例行活動。「我們一年365天、天天24小時監控北美空域。但在平安夜，軍事專業變成更有溫度的任務。」懷特說。

為了精準追蹤聖誕老人的雪橇，NORAD動用其防禦北美領空的全套裝備。這套系統包含分布於阿拉斯加與加拿大北部的49座強力「北方警戒系統」雷達，以及距離地球3萬5500公里的紅外線感應衛星。有趣的是，NORAD專家解釋，衛星正是透過偵測馴鹿「魯道夫」鼻子散發出的熱能，來鎖定雪橇的位置。此外，軍方會派出戰鬥機升空，在雲端為聖誕老人護航。

根據追蹤數據，聖誕老人從北極出發，首先跨越太平洋的國際換日線，造訪紐西蘭與澳洲。隨後，雪橇以驚人的速度穿梭於亞洲、非洲與歐洲，最後橫渡大西洋到達加拿大、美國、墨西哥以及中美洲和南美洲。

NORAD會有穿著制服的軍方人員與志工，幫忙接聽來自全球的熱線電話，提供聖誕老人位置的最新資訊。

官方網站也提供包含中文在內的九種語言即時地圖，讓全球家長能與孩子一同見證奇蹟。儘管科技發達，NORAD仍提醒孩子們：雖然聖誕老人通在平安夜晚上9點到午夜到訪，但他的行蹤捉摸不定，「只有聖誕老人自己知道他的路線，這意味著我們無法預測他會在哪裡、什麼時候到達你家，」但根據歷史經驗，「他只會在孩子們熟睡時到訪」。

在科羅拉多州的北美防空司令部，志工比爾·施瓦姆勒24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，...
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工比爾·施瓦姆勒24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問...
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們在忙著接電話回答「聖誕老人在哪裡」，電腦螢幕...
在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們在忙著接電話回答「聖誕老人在哪裡」，電腦螢幕上顯示著坦尚尼亞的地圖。(美聯社)
在科羅拉多州的北美防空司令部，空軍少校艾米麗·特羅普(Emily Trop)與志...
在科羅拉多州的北美防空司令部，空軍少校艾米麗·特羅普(Emily Trop)與志工們24日接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)

加拿大 澳洲 聖誕節

上一則

不滿被改名為「川普甘迺迪中心」 平安夜爵士音樂會取消

下一則

科州原子鐘停電 美國官方時間慢4.8微秒

延伸閱讀

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠
北極熊罕見「收養幼熊」畫面 加拿大研究拍攝曝光

北極熊罕見「收養幼熊」畫面 加拿大研究拍攝曝光
我最喜歡的節日

我最喜歡的節日
快樂聖誕節

快樂聖誕節

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明