我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌：我要死了

寒冬降低電費支出5件事 這個小動作簡單卻很有感

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)23日在社群媒體X平台發文宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌並已出現轉移，「我要死了」。

賽瑟表示，「末期胰臟癌很可怕，幾乎等同於死刑；我們每個人都一樣。死亡是個惡賊，它追趕著我們每一個人。儘管如此，我剩下的時間還是比我希望的要少。對一個天生就喜歡工作和建設的人來說，這很難；身為丈夫和父親，這更難。」

賽瑟2015年至2023年擔任聯邦參議員；2021年參議院第二次彈劾川普總統審判時，賽瑟是投票支持彈劾的七名共和黨人之一。他在2023年辭去參議員職務，接任佛羅里達大學校長，之後他在2024年年中卸任。當時賽瑟表示，妻子被診斷出患有癲癇，他和家人希望能將重心放在妻子健康上。

賽瑟發文時，讚揚全家人在過去這一年緊密相連，欣慰能與他們共度較多時光。他還表示，在聖誕節期間宣布病情並非「最糟」時機，「作為基督徒，聖誕節前幾周是我們心向未來希望的時刻」。

賽瑟還不忘強調，「我想說，我不會輕易放棄。上帝的恩典，有部分體現在免疫療法等科學領域過去幾年的驚人進展中。死亡和臨終並不相同；臨終的過程，仍是人生當中值得體驗的事。」

根據美國國家癌症研究所資訊，第四期胰臟癌是最末期，代表癌細胞已擴散到肝臟或肺部等遠端器官。胰臟癌平均確診年齡約為70-71歲，大多數病例發生在65歲以上人群，45歲之前確診的病例極少。

胰臟癌通常早期不會引起任何特異症狀，往往等到疾病發展到一定程度、甚至到了末期才被診斷出來。目前沒有有效常規篩檢方法。根據美國癌症協會統計，今年美國預計有約6萬7440人被診斷患有胰臟癌，約5萬1980人將因此死亡；胰臟癌的高發病率和高致死率，可見一斑。

參議員 聖誕節 癌症

上一則

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

延伸閱讀

聖誕節

聖誕節
溫暖聖誕節

溫暖聖誕節
聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業

聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業
52歲女肚子悶悶脹脹 檢查抓出凶猛「癌中之王」

52歲女肚子悶悶脹脹 檢查抓出凶猛「癌中之王」

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」

味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分