我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

記者顏伶如／即時報導
社安金在62歲、65歲或70歲時申領，每月收到支票將有不同，越晚領取金額越多。示意圖（路透）
社安金在62歲、65歲或70歲時申領，每月收到支票將有不同，越晚領取金額越多。示意圖（路透）

社安金在62歲、65歲或70歲時申領，每月收到支票將有不同，越晚領取金額越多。今日美國報報導，波士頓大學(Boston University)經濟學教授寇特里克夫(Larry Kotlikoff)指出，有些人應該延後領社安金，但有些人卻得了胰臟癌，延後領取社安金的理由不應以「平均壽命」(average longevity)為考量，而是要思考「最長壽命」(maximum longevity)。

寇特里克夫指出，絕大多數退休族應該為人生的「最長壽命」規畫，也就是說，退休計畫要以活到100歲為打算。他表示，社會安全局(Social Security Administration)官網上的壽命計算器不夠周全，從經濟學角度來看是「失職」(malpractice)。

他說：「要用最壞狀況(worst-case scenario)打算，不能只賭平均值。」

寇特里克夫表示，如果預計活到100歲，有有更多充分理由應該延遲到70歲才領社安金。他表示，絕大多數家庭都是一退休就領社安金，「這樣實在領得太早了」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據，美國男性平均壽命為74.8歲，美國女性平均壽命80.2歲。

一名男子62歲退休就開始領取每月1400元的社安金，到74.8歲過世時總共領取154個月，累計福利21萬5600元。這名男子如果65歲時領取社安金，每月支票1733元，但領取時間將縮短到9.8年，累計福利20萬4500元。如果等到70歲才領社安金，每月支票2480元，但只有4.8年的時間可領，總共拿到福利僅14萬3800元。

計算結果看來，一般美國民眾應該在達到領取社安金資格的62歲就開始申請，才能達到福利最大化。理財網站Bankrate分析報告指出，62歲是最多退休族申領社安金的年紀。

不過，只考慮平均壽命將有盲點。根據社安局網站計算，2025年初屆滿62歲的美國男性平均預期壽命為83.6歲，女性則為86.5歲。62歲男性開始領社安金，每月拿到支票1400元，活到83.6歲等於可領259個月，總共福利36萬2000元；65歲開始領取社安金，支票每月1733元，領取時間有18.6年，總共福利有38萬6500元；等到70歲才領社安金，支票金額2480元，領取時間13.6年，總共福利40萬4200元。

社安金 退休 聯邦疾病防治中心

上一則

紐時：五角大廈與AI大廠的弱點在於高度仰賴中國電池

延伸閱讀

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
70歲才領社安金 非多數退休族最佳策略 尤其是健康狀況不佳者

70歲才領社安金 非多數退休族最佳策略 尤其是健康狀況不佳者
社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬…數周不還恐坐牢

社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬…數周不還恐坐牢
在美國安穩退休 報告稱存款10萬元夠了

在美國安穩退休 報告稱存款10萬元夠了

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11
羅伯雷納的兒子尼克。（美聯社）

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

2025-12-16 11:05

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者