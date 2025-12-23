經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

社安金在62歲、65歲或70歲時申領，每月收到支票將有不同，越晚領取金額越多。示意圖（路透）

社安金 在62歲、65歲或70歲時申領，每月收到支票將有不同，越晚領取金額越多。今日美國報報導，波士頓大學(Boston University)經濟學教授寇特里克夫(Larry Kotlikoff)指出，有些人應該延後領社安金，但有些人卻得了胰臟癌，延後領取社安金的理由不應以「平均壽命」(average longevity)為考量，而是要思考「最長壽命」(maximum longevity)。

寇特里克夫指出，絕大多數退休 族應該為人生的「最長壽命」規畫，也就是說，退休計畫要以活到100歲為打算。他表示，社會安全局(Social Security Administration)官網上的壽命計算器不夠周全，從經濟學角度來看是「失職」(malpractice)。

他說：「要用最壞狀況(worst-case scenario)打算，不能只賭平均值。」

寇特里克夫表示，如果預計活到100歲，有有更多充分理由應該延遲到70歲才領社安金。他表示，絕大多數家庭都是一退休就領社安金，「這樣實在領得太早了」。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計數據，美國男性平均壽命為74.8歲，美國女性平均壽命80.2歲。

一名男子62歲退休就開始領取每月1400元的社安金，到74.8歲過世時總共領取154個月，累計福利21萬5600元。這名男子如果65歲時領取社安金，每月支票1733元，但領取時間將縮短到9.8年，累計福利20萬4500元。如果等到70歲才領社安金，每月支票2480元，但只有4.8年的時間可領，總共拿到福利僅14萬3800元。

計算結果看來，一般美國民眾應該在達到領取社安金資格的62歲就開始申請，才能達到福利最大化。理財網站Bankrate分析報告指出，62歲是最多退休族申領社安金的年紀。

不過，只考慮平均壽命將有盲點。根據社安局網站計算，2025年初屆滿62歲的美國男性平均預期壽命為83.6歲，女性則為86.5歲。62歲男性開始領社安金，每月拿到支票1400元，活到83.6歲等於可領259個月，總共福利36萬2000元；65歲開始領取社安金，支票每月1733元，領取時間有18.6年，總共福利有38萬6500元；等到70歲才領社安金，支票金額2480元，領取時間13.6年，總共福利40萬4200元。