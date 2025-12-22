電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」(Ned's Declassified School Survival Guide)知名童星、現年36歲泰勒蔡斯(Tylor Chase)，今年9月被民眾發現在加州 河濱(Riverside)露宿街頭，蓬頭垢面的直擊影片在TikTok 獲得數百萬瀏覽人次。後來有網友為泰勒蔡斯發動GoFundMe 網路募款，不到兩天募得1207元，但由於蔡斯母親婉拒而關閉活動。蔡斯母親傳簡訊給發動募款的網友說：「泰勒需要就醫，而不是現金。」

出生於亞利桑納州的蔡斯在「奈德的校園生存指南」飾演「馬丁奎爾利」(Martin Qwerly)聞名，不過後來在影劇圈消失。

TikTok用戶威爾森(Citlalli Wilson)9月18日在TikTok發布影片，內容顯示她詢問蔡斯以前是否在迪士尼頻道，他回「是Nickelodeon頻道才對」，並說演出節目名稱是「奈德的校園生存指南」。他也在鏡頭前說出自己的全名。

昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸，威爾森影片引發網友熱議。曾經共同演出的戴文沃克海瑟(Devon Werkheiser)、丹尼爾柯提斯李(Daniel Curtis Lee)、林賽夏奧(Lindsey Shaw)紛紛發表回應。夏奧表示願意跟蔡斯見面好好聊一聊。

威爾森在GoFundMe網站發動協助蔡斯的募款，不到兩天便募得1207元，活動卻宣布關閉。

威爾森公布與蔡斯母親的簡訊對話紀錄顯示，給錢對蔡斯不會有幫助，「我給過他好幾支手機，但他一兩天就弄丟了，他沒辦法自己管理金錢」。威爾森在後續發文中表示，已經把募得款項匯給蔡斯母親。

威爾森後來在TikTok與Instagram發文表示，與另一名網友李維(Lee Livee)一同為蔡斯送去新球鞋與新衣，並幫蔡斯洗頭。蔡斯在影片中對於收到禮物表示感謝。