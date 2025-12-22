我的頻道

小心「鏟雪效應」 專家警告：這些人風險高

克魯茲擬再選總統？將與范斯正面對決

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

記者顏伶如／即時報導
華盛頓州利文沃斯（Leavenworth）以「聖誕小鎮」（Christmastown）聞名。（美聯社）
華盛頓郵報22日報導，華盛頓州利文沃斯(Leavenworth)以「聖誕小鎮」(Christmastown)聞名，但大氣河流(atmospheric rivers)帶來的暴雨持續兩周，就連聖誕老人扮演者出場時都要踩過泥濘、避開水窪才能與群眾見面，除了毫雨之外還有強風、停電等狀況，一年一度賺錢商機今年恐將泡湯。

利文沃斯與美國太平洋西北部的其他城市近來收到暴雨衝擊，喀斯喀特山區(Cascade Mountains)累積降雨量超過1呎。一名男子不顧華州斯諾霍米許(Snohomish)郊區的淹水封路警告結果溺斃，是目前為止傳出的唯一死亡案例。

氣候變遷帶來的不確定因素，讓「聖誕小鎮」原本最繁忙的生意旺季受到殘酷衝擊，利文沃斯馴鹿農場(Leavenworth Reindeer Farm)負責人鮑伊(Erika Andersen Bowie)表示，如今天氣變得變化多端、更加劇烈，「雨量更多，煙霧更多、降雪更多，混亂也更多」。

西北部居民大多習慣濕冷天候，經常開玩笑看到有人拿傘就知道是初來乍到者。然而，過去兩周，華州地方主管官員頻頻呼籲居民切莫逞強，急難救助員過去兩周在西北部完成600多次水上救援行動。

在利文沃斯經營原木玩具店與帽子店的雷克(Kevin Rieke)表示，今年整個9月都籠罩在煙霧之下，啤酒節(Oktoberfest)因此受到影響，「如今又出現這樣狀況，一切都被打亂了」。

位於西雅圖東部車程約兩小時的利文沃斯，1800年代是鐵路與伐木重鎮，但隨著大北方鐵路(Great Northern Railway)把營運重心遷到溫納奇(Wenatchee)、伐木業蕭條，利文沃斯在20世紀中期幾乎沒落。1960年代初期，市府主管決議把利文沃斯轉變成帶有巴伐利亞特色的阿爾卑斯風情村莊，就連麥當勞、星巴克等全國連鎖店也要融入主題，結果成功吸引每年300萬遊客造訪。

利文沃斯商家每年業績大約四成來自感恩節到聖誕節之間的銷售，因此這段期間就算只關門幾天，對店家來說也將帶來重大影響。

鮑伊說，今年農場損失估計7萬元，門票退票則約有17萬元。

