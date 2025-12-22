報導關押無證客的薩爾瓦多監獄「60分鐘」播出前被取消

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
哥倫比亞廣播公司。（美聯社）
哥倫比亞廣播公司(CBS)老牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)原訂21日晚間播出報導關押傮川普政府遣返無證客的薩爾瓦多重刑監獄「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center)，但播出之前三小時突然遭到取消，引發爭議。採訪記者艾爾方希(Sharyn Alfonsi)指控新任CBS新聞部總編輯魏斯(Bari Weiss)政治干預。

「60分鐘」預計播出之前三小時，製作單位在社群媒體發布編輯公告表示：「今晚節目播出時間已有更新。」公告指出，名稱為「CECOT內幕」(Inside CECOT)的採訪報導改為日後播出。

CBS電視台官網原本有「CECOT內幕」採訪報導的介紹，21日晚間則被移除。節目預告裡，艾爾方希訪問了關押在薩爾瓦多重刑監獄裡的委內瑞拉無證移民，受訪者表示遭到「殘暴對待與虐待」。

CBS新聞部發言人表示，臨時更動節目時間表是因為「報導內容需要進一步補充」。但艾爾方希則發電郵對媒體同業爆料說，電視台基於政治動機刪除節目。

紐約時報報導，艾爾方希在電郵中對同業表示：「我們的報導經過五次審查，CBS電視台律師以及新聞標準與實踐規定委員會(Standards and Practices)均同意播出。」

艾爾方希指出：「報導內容事實正確，經過嚴格內部審查與確認之後，現在突然遭到撤播，在我看來，這其實並不是編輯決策，而是政治決冊。」

今年10月接任CBS新聞部總編輯的魏斯發表聲明說：「我的任務是確保所有報導內容都有最佳呈現。不管因為任何理由暫停節目播出，例如整體敘述不完整，或者缺少重要聲音表達，在所有編輯部都是每天發生的事情。」

魏斯指出：「當報導內容成熟時，我期待節目的播出。」

委內瑞拉 紐約時報 社群媒體

WSJ：飛機排放有毒氣體與多起機師及空服員死亡案例有關

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

