演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

編譯盧炯燊／即時報導
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學13日發生槍擊案第六天，兩名官員18日晚間9時表示，當局在新罕布夏州塞勒姆(Salem)搜捕兇嫌，在一個儲物室內發現一名男子的屍體；官員認為該名男子與麻省理工學院一名教授15日被謀殺有關。

據紐約時報報導，兩名要求匿名的資深官員透露，18日晚間，在新罕布夏州發現的一名男子屍體，被認為是布朗大學兩名學生和麻省理工學院一名教授遇害案的嫌疑人。

18日傍晚，當局突襲了位於新罕州塞勒姆的一處倉庫，追捕一名嫌疑人，並找到可疑車輛。

紐約時報稍早報導，一官員表示，調查人員正在尋找該名關係人，以及其被認為曾租用的一輛汽車。當局目前尚未公開確認嫌疑人身分。該名官員指出，當局相信這輛租用車輛的品牌與型號，與先前在麻省理工學院教授槍擊案中所確認的車輛相同。

羅德島州普羅維斯登(Providence)網媒WPRI18日傍晚報導，警方在新罕布夏州塞勒姆(Salem)一處倉庫發現一輛與布朗大學槍擊案調查有關的車輛。警方指揮車和多名執法人員已趕抵達現場。

稍早，警方已查出一名關係人的身分，正在搜尋此人。消息指調查人員正在檢視該槍擊案是否與麻省理工學院(MIT)核子科學教授遭槍殺有關。

紐約郵報指該關係人為嫌犯，警方已申請逮捕令。

WPRI報導，有「高級執法人員」證實，當局正研究兩案是否有關連。

MIT核子科學教授洛萊羅(Nuno F.G. Loureiro)15日晚間在麻州布魯克萊鎮(Brookline)的家中遭槍擊，延至16日不治，當時聯邦調查局(FBI)波士頓分局負責人多克斯(Ted Docks)表示，尚未發現兩案有任何關聯。

MIT核子科學教授洛萊羅15日在家中遭槍擊不治，民眾手持蠟燭聚集在他家門前哀悼。(美聯社)

對於調查方向有所改變，波士頓先驅報曾多次聯繫FBI波士頓分局，但未收到回應，普羅維斯登警方也沒回覆查詢電郵。

47歲的MIT教授洛萊羅遇害所在的布魯克萊鎮，跟布朗大學相距不到50哩，兩案發生時間也只相隔兩天，而他遭槍殺後，兇嫌身分也是個謎。布朗大學槍案造成兩名學生喪生、九人受傷。

布魯克萊警方是在15日晚間接獲報案，稱一名男子在家中遭槍擊，警方隨即趕到現場將洛萊羅送醫，延至翌日上午不治。警察局副局長坎貝爾(Paul Campbell)向媒體表示，洛萊羅身中數槍，拒絕透露其他更多細節。

布朗大學槍案造成兩名學生喪生、九人受傷。普羅維登斯警察局長佩雷斯(Oscar Perez)向記者承認目前尚無布朗大學兇嫌的任何線索，「可能在任何地方」。羅德島州檢察長內隆哈(Peter Neronha)也說不知兇嫌的作案動機。民眾的挫折與不滿情緒正在升高，原因在於這起攻擊事件的幕後兇手成功逃脫，且至今仍未出現能清楚辨識其臉部的影像。

槍擊 麻省理工學院 新罕布夏州

上一則

曾獨家採訪伊拉克海珊及賓拉登 普立茲獎戰地記者阿奈特辭世

