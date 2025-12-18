貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
布夏特在臉書張貼嘲諷川普總統的迷因圖(meme)，嘲諷當地的柯克追悼會。圖為川普(左)在柯克追悼會中安慰遺孀艾瑞卡。(路透)
田納西州61歲退休警察布夏特(Larry Bushart)17日透過律師向聯邦法院遞狀控告田州裴瑞郡(Perry County)警察局，指控警方侵犯憲法第一修正案保障言論自由、第四修正案保障免遭不合理拘押等權利。布夏特在臉書(Facebook)張貼一張嘲諷川普總統的迷因圖(meme)，今年9月遭到警方以「威脅大規模暴力」罪名逮捕，羈押37天。

布夏特在訴狀寫道：「在美國，我們不會因為政治言論就把人關進牢裡。」布夏特因為臉書貼圖結果遭到羈押一個多月，消息傳出引發輿論譁然，裴瑞郡警方才同意釋放。

華盛頓郵報分析，這件官司是布夏特對當地地方政府的反擊，田州裴瑞郡是共和黨支持者占絕大多數的深紅選區，布夏特在臉書發表大量反對川普的貼文，讓某些鄰居感到不悅，某些鄰居則覺得有趣。某些自由派倡議人士認為，保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)今年9月在猶他州校園演講遭槍擊身亡後，自由派言論遭到嚴重打壓，如今開始出現反彈案例。

下令逮捕布夏特的裴瑞郡警長魏姆斯(Nick Weems)17日並未回覆採訪要求。

訴狀指出，執法人員9月21日到布夏特家敲門，因為布夏特當天100多則社群媒體發文當中，有一則引起裴瑞郡警方調查人員注意。布夏特在一個當地區民的臉書社群裡，對前一天舉辦的柯克追悼會發表個人看法時，貼了一張網路上現有的川普迷因圖，圖中有著川普曾說的「我們必須放下」(We have to get over it)標語。2024年1月，愛阿華州裴瑞高中(Perry High School)發生死亡槍擊案後，川普發言說：「「我們必須放下。」

魏姆斯下令逮捕布夏特的理由是，住在田州裴瑞郡的民眾以為布夏特威脅當地的裴瑞郡高中(Perry County High School)。魏姆斯接受地方電視台訪問時曾說，警方接到數名民眾投訴。

布夏特遭到警方以對學校威脅大規模暴力罪名逮捕，警方指出，貼文內容會讓「有理性的人相信許多人將受到嚴重傷害甚至死亡」。

離開34年的警察工作之後，已退休的布夏特從事醫療運輸工作，卻因遭押一個多月丟掉飯碗。

