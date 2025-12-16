我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭

最新勞工數據公布 美11月失業率4.6%攀新高

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國11月的失業率攀升到4.6%。（路透檔案照）
美國11月的失業率攀升到4.6%。（路透檔案照）

川普政府16日公布最新的勞工數據，美國11月的失業率攀升到4.6%，是自2021年9月、新冠肺炎衝擊期間之後的最高紀錄。根據紐約時報報導指出，美國薪資成長率也減緩，指很多美國人對經濟走向表示悲觀。

受到先前聯邦政府關閉的影響，美國勞動統計局16日才公布11月的美國勞工數據；由於數據延遲，普遍讓經濟學家和政策制定者對秋季的勞動市場感到困惑，難以評估在川普政府的關稅政策和收緊的移民政策的雙重影響之下，勞動市場的受衝擊程度。

統計結果顯示，受惠於健康照護工作的增加（增46300份工作），11月共增加64000份工作，但美國整體失業率從9月的4.4%攀升至4.6%；該失業率是自從2021年9月以來的最高數字。

而11月的工作增加數字雖然高於預期，但只部分彌補10月的數字；川普政府今年年初刪減聯邦政府員工，提供延期辭職的優退方案，該方案於10月生效，衝擊到10月的工作數據，共減少105000份工作。

此外，紐約時報報導指出，薪資的成長率也趨於平緩，緩和程度是自2021年以來首見；報導表示，愈來愈多美國人對經濟的走向表示悲觀，也擔憂未來的負擔能力（affordability）。

報導表示，很多分析師和政策制定者都希望11月的數據能提供當前經濟更清楚的解讀，但現在仍釋出混合的訊號。

此外，11月勞工數據除了運輸和倉儲的工作減少幅度最大，減少17700份相關工作，製造業工作也持續走低，再度減少5000份，是連續7個月減少；紐約時報評論說，顯然製造業並未如川普政府所言，受惠於其引發的貿易戰。

川普 紐約時報 聯邦政府

上一則

西雅圖南郊河流潰堤 1100戶居民與商家獲令撤離

延伸閱讀

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭
浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友