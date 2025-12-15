全美數千農民指控百草枯致帕金森氏症 向中製造商提訴求償

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
數千農民聲稱因使用農藥百草枯而罹患帕金森氏症，向製造商先正達提出訴訟。圖為先正達位於明尼亞波利斯的總部。(美聯社)
在中國大陸及港澳名為「百草枯」、台灣稱為「巴拉刈」(Paraquat)的除草劑，被指有極大的危害性，全球已有70多個國家禁止使用，包括中國本身，但美國沒有禁止，農民仍在使用，目前眾多人聲稱因此而罹患帕金森氏症，並向製造商提出訴訟。

新澤西州新聞網站nj.com的報導指，中國製造商先正達(Syngenta AG)仍在生產百草枯，在美國由美國雪佛龍公司(Chevron USA)負責銷售，提出訴訟的數千農民，指控先正達及雪佛龍明知百草枯會損害人類神經細胞，且有研究顯示與帕金森氏症有關，然而卻從未就它的危害性發出警告。

不過先正達強調，沒有證據顯示百草枯會導致帕金森氏症，指兩者存在關係的研究有限。公司發言人表示，科學證據並不支持百草枯與帕金森氏症之間存在因果關係，只要按說明使用，百草枯就是安全的。

雪佛龍公司從未生產過百草枯，自1986年以來也沒有再銷售，長期以來堅稱不應在任何百草枯訴訟中承擔責任。該公司說，「過去60年有數百項研究，科學界的共識是，尚未證實百草枯是帕金森氏症的病因」。

伊利諾州南區地方法院現正審理超過6400起針對這兩家公司的訴訟，賓州也有1300起訴訟，加州有450起，預計同類訴訟會繼續增加。

不過兩家公司與原告今年4月同意和解，雙方仍在敲定和解協議。

自1960年代以來，由先正達研發、美國雪佛龍銷售的百草枯一直廣泛用於農業生產，以便在播種前快速「燒除」雜草，可在數小時內從分子層面摧毀植物。先正達2016年由中國國營「中國化工集團」收購成為子公司，主要製造殺蟲劑、除草劑、殺菌劑以生物燃料等。

儘管已知存在風險，但聯邦數據指出，百草枯使用量持續增加，美國地質調查局(USGS)說，目前全美仍每年噴灑1100萬至1700萬磅。

美國環保署(EPA)已限制使用百草枯，只有持證的人員才能使用；但同時認定，它仍然是一種有效、廉價、用途廣泛的除草劑，農場使用所帶來的益處，超過對工人的任何風險。

