財富僅次於川普的公職人員 他能成為民主黨領導人嗎？

記者顏伶如／即時報導
伊利諾州州長普立茲克檔案照。（美聯社）
伊利諾州州長普立茲克檔案照。（美聯社）

華盛頓郵報15日分析，民主黨支持者在歷史上曾經大力支持某些甚有魅力的貴族，例如羅斯福(Franklin D. Roosevelt)、甘迺迪(Robert F. Kennedy)，但現在時代不一樣了，左派民主黨人越來越常將財富妖魔化，民主黨過去幾年指控川普總統與富豪盟友企圖自肥，同時想辦法在川普「美國優先」訴求底下與勞工階級重新建立關係。民主黨籍伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)憑藉個人財富爬上政治階梯，盛傳下一步將是問鼎白宮，卻以為市井平民發聲的形象自居：民主黨支持者是否有胃口，讓高居財富排行榜最前端1%的富豪領導民主黨，普立茲克正是測試指標。

普立茲克今夏在一場博覽會演說對群眾說，走「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的共和黨人想奪走對勞工家庭的重要一切，「大家準備好要對抗了嗎？」

但普立茲克沒說的是，他是全國除了川普之外，最有錢的第二名公職人員。出身凱悅(Hyatt Hotelsc)家族集團的普立茲克，根據富比世(Forbes)雜誌估計，個人資產約39億元。多年來，普立茲克以雄厚財力贊助多項自由派倡議並推動自己的政治事業，手筆幾乎無人能及，2015年以來投入聯邦選舉、州級選舉經費累計超過5.08億，其中至少3.48億用在自己選舉。

個人財富讓普立茲克擁有現成的戰爭匣(war chest)，30年身為民主黨重要金主，開啟民主黨精英籌款圈的大門，跟喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)等重量級人物建立密切關係。第一次競選州長時，普立茲克就打開資金水龍頭，為幾個州的墮胎權公投紛紛開出贊助支票之際，贏得墮胎權倡議人士的喜愛。他的私人飛機與旅行費用都自行埋單，無需花費時間打電話請求金主捐款。

某些民主黨員把普立茲克視為與川普民粹品牌互別苗頭的解答，曾任桑德斯(Bernie Sanders)總統選舉競選團隊助理的民主黨選舉策略專家凱亞佐(Joe Caiazzo)說，普立茲克有機會展現「並不是所有億萬富豪都是壞蛋」。

不過，對金錢與權力勾結、弱勢族群沒機會出任公職等問題提出批判的倡議人士，對於普立茲克的疑慮並未減低。透明化倡議組織「為伊利諾改革」(Reform for Illinois)執行主任卡普蘭(Alisa Kaplan)說，即使花費只有普立茲克競選經費的一小部分也很少人負擔得起，這種狀況很危險，即使有「良好的億萬富豪」，也不是理想政治制度基礎。

