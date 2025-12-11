時代雜誌：AI潛能全面爆發已成定局 無法回頭不能退出

我的頻道

中央社紐約11日綜合外電報導
時代雜誌指出，AI潛能今年全面爆發，「這已成定局，既無法回頭也不能退出」，不論問題為何，答案都是AI。(路透)
「人工智慧（AI）的設計師們」獲選「時代雜誌」2025年年度風雲人物。時代雜誌指出，AI潛能今年全面爆發，「這已成定局，既無法回頭也不能退出」，不論問題為何，答案都是AI。

時代雜誌（TIME）總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在說明評選理念的長文中指出，在美國總統川普1月重返白宮就職典禮上科技界大咖雲集，格外受人矚目。但就在同一天，當時籍籍無名的中國新創公司DeepSeek發表全新AI模型，震撼科技市場，也激勵矽谷（Silicon Valley）發出戰吼。

隔天，科技鉅子OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）和軟體銀行集團（SoftBank）執行長孫正義（Masayoshi Son）現身白宮發表重大聲明，承諾將在美國各地投入高達5000億美元建置AI資料中心，這項計畫命名為「星際之門」（Stargate）。

那兩天預示著未來一年走向：全球競爭、驚人的創新、龐大的資金投入，以及公私部門利益交織下志在點石成金的強大推動力。

AI的潛能今年全面爆發，顯而易見，這已成定局，既無法回頭也不能退出。不論問題為何，答案都是AI。它加速醫學研究和生產力，甚至似乎可以讓原本不可能的事變成可能。翻閱報章或收看新聞無不充斥著關於AI技術突飛猛進的報導和推手們的身影。

這些故事引發無數討論，辯論AI會如何顛覆人類生活。每位企業領袖談到未來，都必然提及這場科技革命的影響。沒有一位家長或老師能忽視青少年和學生已經在使用AI的事實。

這些新工具猶如魔法。僅僅過去幾週，我們已知曉AI可以協助跟鯨魚溝通、破解30年懸而未決的數學難題，甚至超越傳統氣象模式預測颶風。這些系統演進神速，數秒內便可完成過去需數小時的工作。研究指出，AI的能力現在幾乎每半年就可翻一倍，普及的速度前所未見。

全球市值最高企業輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，同時也是影響力最強大AI領袖之一，他告訴時代雜誌：「每個產業都需要它、每家公司都在用它、每個國家都必須發展它。這是我們這個時代最影響深遠的單一技術。」

但是一連串進步有得必有失：運作這些系統所需的能源消耗大量資源、工作機會面臨消失危機；隨著AI生成貼文和影音爆炸，假訊息氾濫，讓真假難辨；大規模網路攻擊已可在無人介入之下發生；權力集中在少數企業領袖身上的程度為自從鍍金時代（Gilded Age）以來罕見。

鍍金時代是指美國歷史上南北戰爭結束後經濟突飛猛進、資本主義迅速發展的時期，下接19世紀末社會、政治改革興起的進步時代（Progressive Era）。

賈可布斯寫道，若以往的只算得是序幕，則這將帶來重大突破，也可能擴大社會不平等。當前AI公司與全球經濟緊密相繫的程度更甚以往，這是一場史詩級豪賭，令人擔憂是否已經形成經濟泡沫。

連川普9月時都曾反映出部分社會焦慮說：「要是發生什麼真的很糟的大事，就怪AI吧。」

AI 白宮 川普

