亞馬遜力拼生鮮雜貨電商 在美試推「半小時達」配送服務

中央社舊金山1日綜合外電報導
美國電商業巨頭亞馬遜（Amazon）1日起在美國2城市西雅圖和費城部分地區測試推出生鮮食品與日用雜貨在30分鐘內送達的「極快速」配送服務，加強努力拓展美國市場版圖。路透

美國電商業巨頭亞馬遜（Amazon）1日起在美國2城市西雅圖費城部分地區測試推出生鮮食品與日用雜貨在30分鐘內送達的「極快速」配送服務，加強努力拓展美國市場版圖。

綜合法新社和路透報導，這項名為「亞馬遜即時」（Amazon Now）的新功能涵蓋「數千項」商品，包括生鮮食品、日用品、藥品和消費電子產品。

亞馬遜Prime會員享有每筆訂單3.99美元起的優惠運費，非Prime會員最低運費則為13.99美元。訂單金額若未滿15美元則加收1.99美元費用。

傳統上快速配送服務非常適合網購單項商品的衝動購物，而非一次購買多件商品的日用品採買，因此零售業者對這項做法感興趣。

亞馬遜在美國生鮮雜貨配送上與連鎖量販店沃爾瑪（Walmart）的Walmart+及電商Instacart競爭。亞馬遜今年8月起提供Prime會員當日配送服務，目前已擴及美國1000多座城市，目標年底前增至2300個城市。

亞馬遜1日解釋，新的快速配送服務是利用專為提升訂單處理效率的小型設施，並將這些設施策略性設在西雅圖及費城部分地區顧客居住和工作地點附近。

