我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

美國優先 外國遊客國家公園門票明年漲三倍

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為大峽谷國家公園。 (美聯社)
圖為大峽谷國家公園。 (美聯社)

內政部25日宣布，2026年1月1日起，外國遊客前往美國多處國家公園的費用將大幅調漲，部分費用調漲數百元到三倍。這項新政策旨在改善國家公園設施與品質，並落實川普總統的「美國優先」政策。

華爾街日報報導，目前無論是否為美國居民，進入國家公園的票價都是80元；但明年伊始，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250元，美國公民及永久居民則維持不變。

外國遊客若未購買年票，參觀11座熱門國家公園將加收每人100元的附加費，其中包括大峽谷(Grand Canyon)、黃石(Yellowstone)、優勝美地(Yosemite)、阿卡迪亞(Acadia)、錫安(Zion)、大沼澤地(Everglades)、洛磯山脈(Rocky Mountains)等國家公園。

內政部表示，此次園區費用調整是配合川普政府7月簽署的行政命令。該命令要求國家公園管理局確保美國居民優先入園的資格，並規定外國遊客創造的額外收益將用於保護園區、支應延後的維護工程並改善基礎建設。

內政部強調，調高收費的政策有助提升國家公園的遊憩品質，確保自然景觀得以維持並持續對大眾開放。

內政部 川普 華爾街

上一則

紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元

延伸閱讀

城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠

城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠
中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻
賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地
加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底

加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略