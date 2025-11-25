美國優先 外國遊客國家公園門票明年漲三倍

圖為大峽谷國家公園。 (美聯社)

內政部 25日宣布，2026年1月1日起，外國遊客前往美國多處國家公園的費用將大幅調漲，部分費用調漲數百元到三倍。這項新政策旨在改善國家公園設施與品質，並落實川普 總統的「美國優先」政策。

華爾街 日報報導，目前無論是否為美國居民，進入國家公園的票價都是80元；但明年伊始，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250元，美國公民及永久居民則維持不變。

外國遊客若未購買年票，參觀11座熱門國家公園將加收每人100元的附加費，其中包括大峽谷(Grand Canyon)、黃石(Yellowstone)、優勝美地(Yosemite)、阿卡迪亞(Acadia)、錫安(Zion)、大沼澤地(Everglades)、洛磯山脈(Rocky Mountains)等國家公園。

內政部表示，此次園區費用調整是配合川普政府7月簽署的行政命令。該命令要求國家公園管理局確保美國居民優先入園的資格，並規定外國遊客創造的額外收益將用於保護園區、支應延後的維護工程並改善基礎建設。

內政部強調，調高收費的政策有助提升國家公園的遊憩品質，確保自然景觀得以維持並持續對大眾開放。