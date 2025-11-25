我的頻道

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞

編譯周芳苑／即時報導
丹佛市動物庇護所組織Luvin Arms執行長尼克斯與火雞「格斯」說話。（美聯社）
丹佛市動物庇護所組織Luvin Arms執行長尼克斯與火雞「格斯」說話。（美聯社）

感恩節即將到來，傳統聚餐少不了享用火雞，但全美各地愈來愈多人心生慈悲，改以認養火雞過節，漸成風潮，被認養的火雞可安心度日，不必成為盤中餐。人們正重新思考吃火雞大餐的過節傳統。

科羅拉多州平原上一片廣闊的動物保護區裡，就有一隻逃過一劫的火雞「格斯」(Gus)悠閒小跑著，2023年獲州長特赦後一直在那裡生活，工作人員撫摸、擁抱並親吻牠通紅的臉頰，疼愛有加。

全美各地農場動物保護區紛紛推廣這種另類的感恩節過節方式，善心家庭以捐款終身照顧火雞的方式認養，期間收到證書、認養的火雞照片，有時還可與火雞一對一互動。

認養火雞旨在從每年感恩節被屠宰數千萬隻火雞中搶救生命；許多過節被宰火雞在工廠化農場中、以非人道方式飼養。

科州丹佛市北方擁有友善農場的非營利動物庇護所組織Luvin Arms致力推廣認養火雞，執行長尼克斯(Kelly Nix)說明 ，捐贈25元即可獲證書、一張照片以及一次線上或線下參觀機會；2022年啟動認養計畫以來，捐款認養的數量每年翻倍，今年募款可望達1萬8000元。

Luvin Arms官網以「認養火雞」計畫為主題，展示格斯和一群火雞的照片，並一一介紹性格特徵，藉此鼓勵大家捐款認養來慶祝感恩節，重新思考節日傳統。

募得的捐款已用於擴大火雞戶外牧場、餵食和救援更多火雞，有時支付可能達數千元的獸醫費用。

商業養殖場為了讓火雞在極短時間內快速長大而進行人工培育。美國國家野生火雞聯合會(National Wild Turkey Federation)稱，野生火雞平均壽命三到四年。

據信位於紐約州和加州的農場動物庇護所Farm Sanctuary率先推出火雞認養計畫，1986年啟動，總裁兼聯合創辦人鮑爾(Gene Baur)說，最初人們困惑不解，但在近40年裡，已救援數千隻火雞。大家逐漸接受這個理念，有些年還捐贈數十萬元。

密西根州動物庇護所Barn Sanctuary也自2023年起推行類似計畫，其協調員迪貝克(Chase DeBack)說，目的是讓人們更積極看待火雞及其獨特個性。

感恩節

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養
感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略