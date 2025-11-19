「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

遠距醫療新創公司Done Global創辦人何如佳(Ruthia He)與首席醫師布羅迪(David Brody)遭到密謀妨礙司法、散布管制藥品等罪名起訴，雙雙被舊金山聯邦法院陪審團裁定罪名成立，法院訂於明年2月宣判刑期。華爾街日報18日報導，何如佳與布羅迪都可能面臨數十年有期徒刑。

聯邦檢察官指出，Done Global讓10多萬名病患得以隨意取得阿德拉(Adderall)與其他興奮劑，公司營收超過1億元。檢方在法庭上出示證據包括何如佳發送的簡訊，內容寫道「最成功的企業通常是靠客戶的成癮習慣賺錢」，另外還有病患看診時間極短的證人證詞。

華爾街日報從2022年到2024年對Done Global推出一系列調查報導，披露Done Global某些醫師受到壓力，必須為患者開立阿德拉等藥物，某些醫師開立處方藥的過程則比一般醫師診斷來得迅速。

Done Global先前表示，公司的技術平台讓病患與醫療專業人員產生連接，公司並沒有為患者開立處方藥。Done Global也為處方藥開立過程辯護說，醫師根據臨床診斷決定是否為病患開立興奮劑。

遠距醫療公司Done Global華裔創辦人何如佳及首席醫師布羅迪，涉嫌共謀提供取得「阿得拉」等興奮劑的方便管道，已遭逮捕並被控詐欺罪。圖為過動症(ADHD)處方藥「阿得拉」。(美聯社)

歷時七周的庭訊期間，檢方指出何如佳讓患者可以方便取得阿德拉等藥物而圖利自肥，阿德拉被聯邦政府列為管制藥品，藥物濫用風險極高。根據司法部調查，Done Global營收超過1億元。

辯護律師團說，何如佳與布羅迪在醫師不足的情況下，讓病患更容易獲得心理健康醫療。何如佳透過辯護律師發表聲明說：「我們的目標是讓病患能夠以更簡便的方式管理注意力不足過動症(ADHD)。」

兩名Done Global主管與六名醫師遭控共謀犯罪之後，已向法院認罪，同意配合檢方調查。一名前任主管出庭作證說，何如佳慫恿員工「扭曲法律」並答應分紅，「誰第一個被捕，我就會買特斯拉給他」。

Done Global仍為病患提供診斷，但已改用新網站。