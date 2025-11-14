我的頻道

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

民調：僅29%美國人支持軍事行動擊斃可疑毒販

中央社華盛頓14日綜合外電報導
川普總統在社媒貼出影片，截圖顯示一艘委內瑞拉船隻遭美國戰艦擊沉。(路透)
根據路透與益普索（Ipsos）所做最新民調，只有29%的美國人支持在無法官或法院介入下以美國軍隊擊斃可疑毒販。這否定了美國總統川普近期在加勒比海和太平洋東部這類行動。

路透報導，川普（Donald Trump）政府近幾個月來至少下令20次在加勒比海和拉丁美洲太平洋沿岸外海對疑似販毒船進行軍事打擊，已造成79人死亡。

這與美國政府傳統做法大不同，以往是由海岸防衛隊在海上攔截運毒後，向法院起訴毒販。

國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體譴責川普政府的行為是對平民的法外處決。一些美國盟友也表達，他們越來越擔心華府可能已違反國際法。

然而，美方仍持續在拉丁美洲一帶部署兵力，尤其鎖定委內瑞拉。根據白宮說法，美國是與販毒集團進行戰爭，而武裝衝突不需要透過法院。

今天公布的民調是在12日為止的6天內進行。結果顯示，51%的受訪者反對擊斃疑似毒販，其餘則不確定自身立場。

若依政黨傾向來看，民主黨支持者多達3/4反對川普政府這類行動，僅1成支持。

但在共和黨支持者中，雖有58%贊成這項做法，也有27%的人反對，凸顯意見分歧程度。

川普 民調 委內瑞拉

南美洲犯罪集團鎖定亞裔移民出門工作時闖空門

