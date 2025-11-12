密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

密西根大學中國籍博士後研究員劍云清。(美聯社)

密西根大學研究人員劍云清博士(Dr. Yunqing Jian，音譯)涉嫌將植物病原體走私進入美國研究，並向聯邦調查局(FBI )撒謊，因而被控「共謀、走私、虛假陳述與簽證詐欺」案，12日由底特律密西根東區聯邦地方法院法官(U.S. District Judge, Eastern District of Michigan, Detroit Division)法官迪克勒克Susan K. DeClercq宣布，被告量刑為其已服刑時間(5個月1天)，因此接下來將由美國海關與邊境 保護局(CBP)遣送回中國。

12日出庭聆審的劍云清密西根大學前同事車藹接受本報記者訪問表示，法官迪克勒克在法庭上稱，類似走私案件的中位刑期為0到6個月，而劍云清已經在監獄服刑了5個月又一天，加上她因該案失去工作，研究報告也遭除名，因此其已服刑期即為量刑，接下來將啟動遣送出境程序。

車藹說，劍云清進入法庭時一度痛哭，後在法官宣布刑期前做出道歉。車藹表示，劍的遭遇令人心痛，其所受到的指控很不公平，他說，顯而易見政府是選特定族裔目標針對，就像很多拉丁裔被在「家得寶」前被抓一樣。

劍云清是於今年6月被捕，原因是涉嫌走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)來美，這種真菌會引起小麥頭部枯萎病。案發時，她為密西根大學的研究科學家。政府在新聞聲明中暗示，劍與男友共犯劉尊勇(Zunyong Liu，音譯，去年已在底城機場被遣返)可能意圖破壞美國中西部農作物。FBI局長巴特爾(Kash Patel)稱此病原體為「農業恐怖主義因子」。

法院紀錄顯示，劍云清為研究目的走私菌株，但密西根大學未取得美國農業部(USDA)研究許可。劍曾表示，「因研究壓力，我採取了不當捷徑，雖無傷害意圖，但做法錯誤。」依聯邦量刑準則，她面臨最高六個月刑期，已被拘押逾五個月。辯護律師要求以「已服刑時間」量刑，允許劍於11月13日返中國，並禁止十年內返回美國；檢察官則主張應加重刑期。

劍云清之前任職的系所主任Kenneth Cadigan稱，「愚蠢決定但無惡意，也不構成對美國人民或農業的真實威脅。」印第安納大學生物學家Roger Innes指出，劉背包中的菌株自1996年起已廣泛分布全球實驗室，經DNA修改後毒性降低，「即便意外釋放，也極不可能對美國農民造成傷害。」劍云清父母為中國農民，她表示遺憾錯失在美工作的機會，但將回國繼續科研，造福中美民眾。

反戰與人權團體CODEPINK密西根分會12日稍早在聯邦法院前舉行集會聲援劍云清，呼籲停止以國安名義對國際學者的「政治迫害」。密大退休 教授陳瑞華表示：「指控對劍博士不公平，她是正常且傑出的科研人員，指控農業恐怖主義不符事實，可能損害華人學者與學生的名譽與信心。」