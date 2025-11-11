美福特號航艦抵拉美緝毒 委國警告恐引發衝突

美國「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群11日抵達拉丁美洲地區緝毒。(美聯社)

美國「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群今天抵達拉丁美洲地區緝毒，委內瑞拉認為美國有意推翻其政權，警告此舉恐引發全面衝突。

綜合法新社與路透報導，美國海軍南方司令部（US Naval Forces Southern Command）在聲明中表示，「福特號」航空母艦已進入司令部責任區，也就是拉丁美洲與加勒比海地 區。

美國總統川普 約3週前下令將「福特號」布署在拉丁美洲區域，五角大廈 已證實福特號抵達並在聲明中表示，此舉將有助於「打擊毒品走私，削弱並瓦解跨國犯罪組織」。

美軍目前在加勒比海的軍事力量已進一步增強，當地先前已有8艘軍艦、1艘核潛艇與F-35戰鬥機。

「福特號」2017年服役，是美國最新型的航空母艦，也是世界上最大的航空母艦，艦上搭載超過5000名士兵。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一再指責美國此舉旨在推翻他的政權。

迄今為止，美軍已在加勒比海與拉丁美洲太平洋沿岸對疑似販毒船隻發動至少19次攻擊，造成至少76人死亡。

當美國首次宣布部署福特號航空母艦時，馬杜洛警告，如果美國干預委內瑞拉，「數百萬男女將手持步槍走上街頭」。