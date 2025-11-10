BBC拼接演講內容 川普威脅提起10億美元訴訟

英國廣播公司（BBC）將美國總統川普演說片段移花接木，川普威脅提起10億美元訴訟。歐新社

接近美國總統川普 法律團隊的消息人士透露，英國廣播公司（BBC）將美國總統川普演說片段移花接木，川普威脅提起10億美元訴訟。

法新社報導，這名不願透露姓名的消息人士證實福斯新聞頻道（Fox News）說法，也就是川普已致函BBC，要求在周五之前撤下相關節目並道歉。

川普法律團隊發言人證實已致函BBC，指責BBC「誹謗」川普，但並未透露更多細節。BBC稍早表示，將會「審視」這封信。

川普法律團隊發言人表示：「BBC故意且欺騙性地剪輯紀錄片，試圖干預總統選舉，從而誹謗川普總統。」

「川普總統將繼續追究那些散布謊言、欺騙與虛假新聞的人之責任。」

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）去年製作的一部紀錄片，日前遭指控以誤導性手法剪輯川普演說。BBC總裁戴維（Tim Davie）昨天宣布辭職。

BBC同時也就其對川普演講的剪輯方式道歉，該剪輯方式暗示川普在2021年1月6日美國國會大廈事件，「直接呼籲採取暴力行動」。

川普支持者當時襲擊國會大廈，試圖推翻川普在2020年總統大選輸給民主黨 候選人拜登 （Joe Biden）的認證結果。