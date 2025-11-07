我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國會警察5日在華府國會山莊前站崗。美聯社
美國國會警察5日在華府國會山莊前站崗。美聯社

美國聯邦政府停擺已經持續38天，續寫歷史最長紀錄。俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」（ACA）保費補貼始終是爭議核心。彭博資訊7日報導，參議院民主黨人提議將即將到期的健保補貼延長一年，作為縮短停擺的折衷方案，但共和黨拒絕接受，使這場擾亂航空運作並延遲糧食券發放的僵局持續延燒。

民主黨最初要求支出方案附加1.5兆美元，其中包括永久延長3500億美元的ACA稅收抵免，並撤銷共和黨先前通過的醫療補助（Medicaid）工作要求。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他的提議是「一個簡單的妥協方案」，「幾小時內」即可在參院過關。

共和黨領袖熊恩（John Thune）則駁斥這項提議，稱「行不通」，但顯示出「已有進展」。他說：「他們開始感受到壓力了。」

參議院預計於美東時間7日晚間就一項法案進行程序性表決，內容是向政府停擺期間未領薪的聯邦員工發放薪資。熊恩威脅，將於本周末推動臨時撥款法案投票，迫使議員留在華府協商，並承諾今年稍後就ACA稅收抵免舉行表決，但不保證能過關。眾議院議長強森則拒絕承諾安排表決。

美國總統川普敦促參議院留在華府，直到達成結束政府停擺的協議，自己則計畫下午前往佛州海湖莊園度假，但預定9日返回華府出席一場NFL比賽。一位白宮官員透露，川普政府認為舒默的提案顯示民主黨正面臨談判壓力，，並重申政府一旦重新開門，共和黨將與民主黨就健保稅收抵免問題展開會談。

川普在真實社群發文表示：「美國參議院在達成協議，結束這場民主黨停擺之前，不應該離開華府。如果他們還談不攏，共和黨就該立刻廢除冗長辯論（filibuster），好好照顧我們偉大的美國工人！」

民主黨 共和黨 參議院

上一則

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

下一則

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%

延伸閱讀

裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派

裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派
民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟
政府關門36天破紀錄 川普：這是共和黨地方選舉失敗主因

政府關門36天破紀錄 川普：這是共和黨地方選舉失敗主因
終止聯邦政府停擺有譜？共和黨再提案協商

終止聯邦政府停擺有譜？共和黨再提案協商

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」