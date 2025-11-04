我的頻道

加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）1日，在洛杉磯會議中心舉行的集會上發表演說，呼籲民眾在4日特別選舉中對國會選區重畫提案「第50號提案」（Proposition 50）投下贊成票。 路透
美國加州選民今天將投票決定是否同意重畫選區，如果該提案通過，加州可能會進一步向民主黨傾斜。民主黨試圖推動此事，以抵銷總統川普指示別州進行有利共和黨的選區劃分影響。

法新社報導，民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）及其盟友希望選民同意暫時重畫選區的「第50號提案」（Proposition 50），該提案讓民主黨有望在明年期中選舉的聯邦眾議院掌控權之爭中，在加州多拿5個席次。

他們表示，民主黨人這麼做只是為了創造公平競爭環境。德州共和黨人先前在白宮壓力下，通過有利自身政黨的選區重畫提案，因此可望在明年期中選舉多拿5個聯邦眾議院席次。此舉有助共和黨維持其在國會的微弱多數地位，這樣的優勢賦予川普（Donald Trump）相當大的權力。

共和黨人士批評民主黨的作為是赤裸裸的奪權，將削弱加州共和黨選民的影響力。在自由派色彩濃厚的加州，共和黨選民的人數遠少於民主黨選民。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）專欄作家巴巴拉克（Mark Barbarak）昨天撰文寫道，這次投票是一場「政治墨跡測驗」。

巴巴拉克指出：「這究竟是應對（共和黨在）德州試圖再奪5個國會席次的合理嘗試，還是要將加州共和黨逼入絕境的殘酷策略？」他提到，許多加州選民的看法取決於他們的政治立場。

美國各地選區傳統上是根據每10年1次的全國人口普查結果來劃分，理論上是為了使選區地圖反映當地人口組成。

然而實際上，多數選區劃分都是政黨的政治決策，因此無論哪個陣營掌權，都能為未來10年的選舉制定規則。

加州在共和黨籍前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）執政時，廢除了這種黨派不公平選區劃分的做法，將相關權力交給一個獨立的委員會。

如果「第50號提案」今天獲得通過，接下來所有選舉將採用提案所劃分的選區，直到下次進行人口普查，屆時獨立的委員會將再次決定選區地圖。

加州 共和黨 民主黨

