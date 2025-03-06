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就業市場緊繃 美7所頂尖商學院MBA找工難度大增

特派員黃惠玲／即時報導
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哈佛商學院的MBA，過去四年的找工難度增加四倍。(哈佛商學院臉書)
哈佛商學院的MBA，過去四年的找工難度增加四倍。(哈佛商學院臉書)

2025年才開始不到3個月，包括科技業、聯邦政府不斷傳出裁員行動，持續的削減人力也進一步推升了就業市場的緊張，根據聯邦勞工統計局的數據，美國企業的招聘率已降至2020年4月以來的最低水平，市場競爭激烈，即使是頂尖商學院的畢業生也難以找到工作。

彭博社日前一份報告分析了美國頂尖七所MBA課程：哈佛商學院、哥倫比亞商學院、麻省理工學院斯隆管理學院、西北大學凱洛格管理學院、史丹福大學商學院、芝加哥大學布斯商學院、賓大學沃頓商學院的就業情況，發現與2021年相比，2024年這七所學校的就業率均有所下降。

例如，在哈佛商學院畢業三個月後仍未獲得工作機會的MBA學生比率，從2021年的4%增加到2024年的15%，幾乎翻了四倍。麻省理工學院斯隆管理學院報告的數字幾乎相同，從2021年的4.1%增長到2024年的15%。

芝加哥大學布斯商學院未獲得工作機會的畢業生比率，從2021年的2.3%增加到2024年的13.2%，幾乎翻了六倍。哥倫比亞商學院的比例從2021年的6%增加到2024年的11%，約提高一倍。

史丹福大學的比率，則從2021年的4%增加到2024年的12%，成長三倍，西北大學的比率從2.9%增加到10.2%，上升超過三倍。

賓大沃頓商學院的整體就業率最高，2021年僅有1%的學生在畢業三個月後未能找到工作。然而，即使是沃頓商學院，這一比率在2024年也上升至6.9%。

根據MBA網站Poets and Quants的數據，在沃頓或哈佛等頂尖七所商學院中，全日制住校MBA課程的費用可能超過25萬元。儘管如此，該學位通常被視為具有很高的投資回報率：研究生管理入學委員會(GMAC)的一項調查顯示，2024年美國企業MBA畢業生的起薪中位數為12萬元。

那麼，為什麼就業率在下降呢？Poets and Quants指出，哈佛、沃頓和哥倫比亞商學院2022屆畢業生中，超過70%的人最終進入了金融、諮詢或科技行業。華爾街日報報導，這些行業的主要企業已經減少對MBA畢業生的招聘。

例如諮詢公司麥肯錫(McKinsey)從芝大布斯商學院招聘的MBA學生人數，從2023年的71人減少到2024年的33人。同一份報告指出，亞馬遜、谷歌和微軟也降低了他們的MBA招聘目標人數。

「商業內幕」(Business Insider)報導，經濟學家表示，隨著企業在人工智慧領域的投資增加，對MBA畢業生的招聘也隨之減少。今年早些時候，Meta、微軟和谷歌的裁員顯示，大型科技公司正在削減成本，同時也投入數十億元用於人工智慧項目。

麻省理工學院 史丹福大學 哥大

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