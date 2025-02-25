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美國疫苗接種率下滑 麻疹爆發等公衛危機浮現

中央社華盛頓25日綜合外電報導
美國疫苗接種率驟跌，一度消除的兒童疾病再度爆發，新任美國衛生部長是疫苗懷疑論者，這些因素在在讓美國專家敲響公衛危機逼近的警鐘。(美聯社)
美國疫苗接種率驟跌，一度消除的兒童疾病再度爆發，新任美國衛生部長是疫苗懷疑論者，這些因素在在讓美國專家敲響公衛危機逼近的警鐘。(美聯社)

美國疫苗接種率驟跌，一度消除的兒童疾病再度爆發，新任美國衛生部長是疫苗懷疑論者，這些因素在在讓美國專家敲響公衛危機逼近的警鐘。

法新社報導，今年迄今，美國德州和新墨西哥州合計已通報近百件麻疹案例，外界擔憂，這個具高度傳染性且有重症之虞的疾病正在捲土重來。

頂尖小兒科醫師暨免疫學家歐菲特（Paul Offit）警告，「麻疹就是煤炭礦坑裡的金絲雀」，並指出疫苗接種率在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來有所降低。

在民眾愈來愈不信任公衛當局和藥廠的氛圍中，更多家長選擇不讓孩子接種疫苗。

全美國學齡前兒童接種麻疹疫苗的比例，自2019年的95%降至2023年不到93%；部分地區的衰退幅度更為顯著，例如愛達荷州已低於80%。

專家警告，在新獲任命的衛生部長小甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）領導下，這項趨勢可能惡化。小甘迺迪一再質疑疫苗的安全性，並宣傳錯誤訊息（misinformation）。

在美國多數地區，家長能用禁忌症以外的理由，選擇不讓孩子接受強制性疫苗接種，例如宗教或哲學因素。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）公衛政策專家休斯（Richard Hughes）談到，從宗教信仰、擔心副作用、不信任公衛當局或難以獲得醫療照護服務，不接種疫苗的背後原因相當多樣化，然而仍有一股不可否認的趨勢是與「疫情反彈」相關。

休斯指出，關於戴口罩的訊息混亂雜陳，民眾對封城和COVID-19疫苗接種命令感到沮喪，都侵蝕了公眾的信任感。

休斯說：「我們若持續鼓勵而非要求民眾接種疫苗，我們當時或許會做得更好。」

疫苗 疫情 新墨西哥州

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