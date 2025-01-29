我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普掃蕩無證客採「震撼與威懾」：讓全美移民社區恐懼

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱掌握證據

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

儘管川普政府凍結聯邦撥款行動，因華府聯邦區域法院法官阿里汗(Loren L. AliKhan)下達「臨時行政中止令」而暫時停止，但國會共和黨人正在研議取消「平價醫療法」(俗稱歐記健保)中的醫療補助(白卡)擴大計畫(Medicaid expansion)，讓民主黨人擔心低收入者的健保因此面臨更大風險。

民主黨全國委員會指出，將有16個州因醫療補助擴大計畫的取消而受到影響，預計這些州的醫療補助損失將達100億元。以伊州為例，屆時恐有多達90萬人因此失去健康保險，密西根州約90萬個享有擴大白卡計畫的居民，也可能會失去健保保障。

白卡擴大計畫的適用對象，為19到64歲的美國公民或持有綠卡者，在2014年之前，此年齡層的民眾不符合白卡申請資格。此外，每州對於白卡擴大申請者的收入限制不一，其中伊州每月個人收入不能超過1366元，夫婦則需低於1845元。

共和黨人所以瞄準醫療補助削減，主要為了協助川普總統，籌措大規模減稅及打擊無證移民等其他優先施政項目的相關經費。

擴大白卡計畫實施10年來，大幅增加了白卡的參保人數，雖然削減醫療補助成本可降低聯邦政府開銷，但也因此會增加各州的成本。受影響的州主要是因為各州都有所謂的「觸發法」(trigger law)，一但聯邦資金減少，依照這些法律就會馬上結束白卡的擴大補助。

根據美國醫療保險和醫療補助服務中心(U.S Centers for Medicare and Medicaid Services)的數據，如果聯邦政府一旦削減資金，伊州現行的白卡擴大方案將因此自動終止，這意味著93萬1169個參加該計畫的伊州人，將失去醫療保險，

醫療補助削減是伊州州長普立茲克及其團隊最關心的問題，普立茲克政府表示，這將使本已十分困難的州府預算進一步縮水。

醫療補助削減是聯邦眾議院預算委員會列出的200個項目清之一 。 「紐約時報」報導稱，其中最大的提案將限制聯邦政府為每個投保人支付的定額費用，而不是由聯邦政府和州政府分擔投保人的醫療費用。

大多數的白卡變革，將迫使州政府設法彌補損失，可預見將遭到普立茲克和其他州長的反對。

民主黨全國委員會執行主任科納爾(Sam Cornale)對國會可能通過的預算削減敲響警鐘，他指責川普只關注「她的億萬富翁支持者的底線，而不是伊州的工薪階層」。科納爾表示，「這不僅關係到伊州人民的錢包，還關乎他們的健康。」他還說，如果川普真的付諸行動，民主黨將確保伊州人確切知道誰應該對此負責。

白卡 伊州 醫療保險

上一則

川普上任就降通膨？蛋價飆漲 短期恐難降

延伸閱讀

川普掃蕩無證客採「震撼與威懾」：讓全美移民社區恐懼

川普掃蕩無證客採「震撼與威懾」：讓全美移民社區恐懼
川普簽行政令 限制19歲以下兒童、青少年「性別轉換」

川普簽行政令 限制19歲以下兒童、青少年「性別轉換」
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
川普瘦身聯邦政府 凡願離職公務員給8個月遣散費

川普瘦身聯邦政府 凡願離職公務員給8個月遣散費

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)

百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

2025-01-26 11:15
眾院預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅。（美聯社）

眾院預算委員會討論提案：停止房貸利息抵扣所得稅

2025-01-23 09:45

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用
助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月