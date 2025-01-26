我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火重創 房屋未受火災影響 也收銀行貶值通知

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

ICE：芝城移民執法今展開 邊境沙皇、司法部高官到場

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
邊境沙皇霍曼(穿綠色外套帶棒球帽者)26日現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)
邊境沙皇霍曼(穿綠色外套帶棒球帽者)26日現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)

美國移民及海關執法局(ICE)發言人26日表示，川普政府的兩位負責移民執法的高層官員：邊境沙皇霍曼(Tom Homan)、司法部代理副部長博夫(Emil Bove)均已抵達芝城，以督導26日在芝加哥展開的「針對性」移民突襲行動。

該機構沒有透露到目前為止已經逮捕了多少人。ICE發言人卡特(Jeff Carter)表示，這次與ICE在芝城合作的聯邦機構，包括聯邦調查局 (FBI)、緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF)、聯邦法警局(U.S. Marshals Service)、邊境保護局(CBP)等，「26日開始在芝加哥進行加強的針對性行動，以執行美國移民法，並將並將潛在的危險 (罪犯) 趕出我們的社區，以維護公共安全及國家安全。」

緝毒署芝加哥辦事處確認了26日的行動，並在社媒X上發布了博夫及霍曼當天早上跟聯邦探員會面的照片。在這張照片中，霍曼帶著迷彩棒球冒，正在聆聽博夫及緝毒數署探員的談話。

霍曼曾多次提及，芝加哥是大規模遞解出境的第一站，博夫是川普總統的前刑事辯護律師之一，他主張起訴不配合移民執法行動的州及地方官員。

根據ICE的資料，從上周四起，聯邦當局在全國範圍內，逮捕了1400多人，至於有多少起逮捕行動發生在芝加哥，該局則未做回應，但ICE在其社交媒體宣稱，逮捕了一名涉嫌兩次酒後駕車的移民。

獲得ICE授權直播芝城逮捕行動的Dr. Phil's TV channel稱，26日至少已經突襲了五處地點，目標逮捕人數為300人。

根據芝城法律，芝加哥警察局沒有參與26日的行動。

伊利諾州州長普立茲克26日出現在CNN的節目「State of the Union」中，重申他同意無證的暴力罪犯應該被遞解出境，「這是他們現在也在座的事情，但令人不安的是他們也在追捕那些守法的人，這些人有工作、有家庭在這裡，可能已經住在這裡10年、20年，」普立茲克說，這些人並不是在「我們國家」造成問題的人。

普立茲克表示，該州執法部門在沒有司法逮捕令的情況下，「不會與聯邦官員協調合作逮捕。」

邊境沙皇霍曼(左二)現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)
邊境沙皇霍曼(左二)現身芝城。(緝毒署芝加哥辦公室X)
多個聯邦機構合作在芝加哥展開移民執法。(緝毒署芝加哥辦公室X)
多個聯邦機構合作在芝加哥展開移民執法。(緝毒署芝加哥辦公室X)

移民 芝加哥 ICE

上一則

印州有錢人吝嗇？ 小哥冒風雪送披薩小費2元 網友加碼到3萬

延伸閱讀

邊境沙皇稱「每天都有軍機遣返航班」數據：每趟開銷多達85.2萬元

邊境沙皇稱「每天都有軍機遣返航班」數據：每趟開銷多達85.2萬元
共和黨參議員曬戰果 庇護城市已逮308無證客

共和黨參議員曬戰果 庇護城市已逮308無證客
伊州長：ICE芝城抓捕目標2000人 移民社區街道冷清

伊州長：ICE芝城抓捕目標2000人 移民社區街道冷清
與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」

與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」

熱門新聞

52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
第一夫人梅蘭妮亞．川普。(美聯社)

川普首任就職時被無視 時尚名牌今搶讓梅蘭妮亞穿自家禮服出席

2025-01-19 21:40
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10
加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，當野火摧毀家園時，政府也不提供任何經濟援助，使許多人陷入困境。(美聯社)

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

2025-01-22 13:16

超人氣

更多 >
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見