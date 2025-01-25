康州中餐館26歲外送員遭槍殺 警初判隨機犯罪

康州紐海文市26歲印度裔科亞達為一家中餐館送餐時，遭到殺害，警方目前仍在偵查中。(取自GoFundMe網站)

康乃狄克州紐海文(New Haven)日前發生一起餐館外送員遭槍殺的案件，警方目前仍在搜查兇手。

本月20日，26歲的印度 裔男子科亞達(Raviteja Koyyada)為當地一家中餐館 送餐時，在謝帕德街(Shepard Street)遭到殺害；警方懷疑科亞達是遭到攔路打劫，後來案情升高為槍擊 案。

被害人工作的中餐館老闆表示：「我的心很痛。我不知道該說什麼。就這樣吧。」

老闆用中文母語講道，科亞達去外送一直沒有回來，他便派其他員工出去找人，聽到遇害的消息後感到非常震驚。

這位自稱為「叔叔」而不願露臉的店主表示，科亞達來自印度，到康州就讀研究所，最近才剛完成學業；他因為認識餐廳其他員工，被介紹進來幫忙送外賣。

「因為他是個好人，所以才會這樣。」叔叔說。

調查人員指出，科亞達的汽車，在槍擊事件後被盜走，但警方很快就在附近找到了空無一人的汽車。

警官布魯克哈特(Christian Bruckhart)表示：「我們還不知道這究竟是一次隨機犯罪，或是有人針對這位司機下手。」

警方目前正在調查犯罪動機，並說這是件毫無意義的犯罪行為。

布魯克哈特說：「看起來這傢伙只是在做他的工作，但不幸的是，事情變得非常糟糕。」

餐廳老闆表示，他願意盡一切努力幫助科亞達在印度的家人，並希望大家知道他只是個無辜的員工。

「我們認為他是個好人，而好人才是最重要的。就這樣吧，」叔叔說。

科亞達的餐館同事和朋友為他在眾募平台GoFundMe發起募款，已協助他在印度的家人來美處理後事。截至25日晚上，捐款已累積超過11萬元。

針對這起案件，紐海文警局目前尚未找到任何可疑對象。