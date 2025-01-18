第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

針對TikTok 的「不賣就禁」法令17日獲最高法院通過、19日即將生效，來自北卡羅來納（North Carolina）的網紅吉米·唐納森(Jimmy Donaldson)，即在YouTube 擁有超過3億粉絲而霸占榜首的「野獸先生」(Mr. Beast)，公開表示要收購TikTok：「讓我拯救這個平台吧。」

年僅26歲的唐納森在YouTube上訂閱者數量達到3.45億，觀看數量最多的影片則有超過7億的播放量。唐納森於13日在X公布該消息的貼文瀏覽量達3700萬。他表示：「好吧。我來買TikTok，這樣它就不會被禁止了。」

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned — MrBeast (@MrBeast) 2025年1月14日

唐納森經營的YouTube頻道以精心設計的挑戰和奢侈贈品而聞名，「野獸先生」訂戶已超過3億，凌駕備受歡迎的印度音樂頻道T-Series；據稱，這位冠軍網紅年收入高達7億元。

唐納森表示，他發出消息後的第二天就接到了來自許多億萬富翁的聯繫。15日，他又在X上稱，自己剛剛與「一群億萬富翁開完會」，「TikTok，我們言出必行。這是我的律師。我們準備好了報價。我們想收購這個平台。美國應該擁有TikTok。請讓我加入談判。讓我拯救這個平台吧。」

據美國投行Wedbush分析師Dan Ives指，直接收購TikTok的成本可能介於1000億到2000億美元之間。但他也指，如果排除TikTok的算法，收購價格將接近450億美元。TikTok則曾表示無法從商業上和技術上將其分離。

彭博社早前引述知情人士說，中國官員正在評估一種潛在方案，如果TikTok未能擋住有爭議的「不賣就禁」法案，該公司美國業務或可能出售給馬斯克 。知情人士還透露，TikTok與美國候任總統川普最親密盟友之一的馬斯克達成協議，對中國政府具有一定吸引力，預計中國政府在TikTok最終是否被出售方面擁有一定發言權。TikTok發言人對此回應：「我們無法置評純屬編造的消息」。中國外交部發言人郭嘉昆則以「不回答假設性的提問」為由避答。