我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高考太卷、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

國際表演藝術協會紐約年會 台灣團隊盛況空前

洛杉磯野火多人失蹤…牠當不成導盲犬 卻是搜救好幫手

中央社18日綜合外電報導
洛杉磯野火已延燒超過一周，近萬棟房屋被摧毀。(路透檔案照)
洛杉磯野火已延燒超過一周，近萬棟房屋被摧毀。(路透檔案照)

大規模野火侵襲美國加州洛杉磯，將原本矗立在馬利布（Malibu）太平洋岸的豪宅燒成灰燼，1隻活力充沛、名叫圖拉的拉布拉多犬投入災區，成了搜尋遇難者的得力助手。

法新社報導，圖拉（Tulla）在一個原本可能用來烤肉的瓦斯罐旁停下腳步，開始狂吠。人類肉眼看不出有何特別之處，但圖拉靈敏的嗅覺卻有所發現。

訓練員隨後帶來另1隻狗，牠也停在同個地點。這強烈顯示，這場大規模野火至今仍下落不明的數十人當中，其中1人的遺體可能終於找到。

洛杉磯郡消防局公共資訊主任羅德里格斯（Marco Rodriguez）表示，這些狗在搜救行動中「至關重要」。他說：「這一區有數以千計房屋燒毀，約15人獲報失蹤。…我們正在盡全力（搜索），而這些狗不可或缺。」

對於參與這次救災而要輪班12小時甚至24小時的數千名消防員來說，過去10天令人筋疲力竭。他們當中有些人還目睹自己所住城市付之一炬，身心交瘁使得處境更艱難。

但根據消防員戴維斯（Joshua Davis）的說法，搜救對狗而言就像一場遊戲，「牠們習慣在瓦礫堆上爬，牠們樂在其中」。戴維斯從他所屬的舊金山分隊帶著黑色拉布拉多犬波斯柯（Bosco）前來協助。

儘管災區不會對搜救犬帶來心理打擊，卻有身體受傷的危險，需要穿上特殊靴來保護腳掌。戴維斯說：「現場有很多尖銳的玻璃、釘子和碎片，可能會讓狗受傷。」

戴維斯透露，波斯柯原本是要訓練為導盲犬，但因為太好動而「大失敗」，這種活力卻使牠非常適合投入搜救。

搜救犬並非萬無一失，有時也會犯錯，但整體上牠們仍大幅減少人類的工作量。

戴維斯指出：「很多現在在這裡（參與搜救）的狗，可花5分鐘或更短時間就能搜完1棟倒塌建築。而消防員要搜完1個地點，可能要4到5人費時10到20分鐘。」

洛杉磯 加州 舊金山

上一則

SpaceX星艦發射後爆炸 FAA令停飛展開事故調查

延伸閱讀

恐影響上訴爭清白無罪機會 2名聯邦死刑犯拒絕拜登減刑

恐影響上訴爭清白無罪機會 2名聯邦死刑犯拒絕拜登減刑
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進犯 湖人逆轉火箭失利

NBA／詹姆斯、戴維斯讀秒階段被吹進犯 湖人逆轉火箭失利
NBA／沒詹姆斯沒差 戴維斯狂攻36分宰病弱國王

NBA／沒詹姆斯沒差 戴維斯狂攻36分宰病弱國王

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

2025-01-13 11:01
伊頓大火席捲後，加州艾塔迪那的居民返回查看被燒毀的家。（美聯社）

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

2025-01-13 11:39

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
果粉福音…鑰匙圈行動電源輕巧容量大

果粉福音…鑰匙圈行動電源輕巧容量大
在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵

在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵