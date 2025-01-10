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馬斯克自稱電玩高手 玩家：疑似找人代打或鑽漏洞

編譯陳律安／綜合外電
玩家認為，自稱電玩高手的馬斯克，可能是找人代打。路透
玩家認為，自稱電玩高手的馬斯克，可能是找人代打。路透

億萬富豪馬斯克日理萬機，除了掌管特斯拉、SpaceX等多家企業，也是美國總統川普的心腹，但他竟也是一名頂尖的遊戲玩家，擅長「暗黑破壞神4」、「流亡黯道2」等遊戲。

不過，一些玩家以為，馬斯克的遊戲成就不是靠自己達成。有些人認為，馬斯克找人代打，以提升其在「流亡黯道2」中角色的等級，其他人則指控，馬斯克利用漏洞，來度過「暗黑破壞神4」中的關卡。

在7日晚間的「流亡黯道2」遊戲直播活動上，馬斯克嘗試進入未向其開放的遊戲地點，也忽略了遊戲中的寶物，顯示出是一名菜鳥玩家。Twitch直播主Quin69認為，馬斯克根本不了解遊戲的基本玩法，而是透過僱用更優秀的玩家來完成單調又耗時的任務，以提升角色等級，「他根本不知道自己在幹嘛，這根本就是找代打」。

這並非首度有玩家質疑馬斯克的遊戲成就；去年11月20日他以全球最快的速度、在兩分鐘內通關「暗黑破壞神4」秘域魔境的挑戰，並在X上張貼遊戲影片。他也在喬．羅根的播客上宣稱，自己是全球前20名的暗黑破壞神玩家。

不過，巴西遊戲抖音主迪西瓦說，遊戲玩家普遍認為，馬斯克是利用遊戲在當時提高玩家生命值的漏洞，來刷新紀錄。他說，如果馬斯克真愛這款遊戲，就不應該利用漏洞。

馬斯克 特斯拉 抖音

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