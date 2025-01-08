司法部長被提名人邦迪檢察官 恐涉利益衝突

紐約時報8日報導，司法部 長被提名人邦迪(Pam Bondi)原本是立場傾向企業的律師，後來從事遊說工作；邦迪擔任佛羅里達州檢察長期間被認為「對企業友善」，未來掌理司法部長恐將引發利益衝擊爭議。

總統當選人川普 第一任執政期間，企業總部位於邁阿密的郵輪業者嘉年華集團(Carnival Corporation)在古巴 遇到問題希望川普幫忙解決，聘請與川普關係良好的邦迪出任說客。

嘉年華集團擔心停靠於哈瓦納(Havana)港口的郵輪被古巴扣押數十年後，可能面臨600萬元求償，請求川普幫忙排除官司問題。嘉年華集團總裁阿利森(Micky Arison)在邦迪引見下前往白宮橢圓形辦公室拜會川普。

報導指出，最後川普並未同意幫忙，但邦迪穿針引線的角色則透露在川普政府確有門路的實力；邦迪佛州檢察長任內對企業展現開放立場，如今遭到某些輿論質疑出任司法部長之後仍將維持一貫風格。

邦迪並非第一位出身說客的司法部長，前總統歐巴馬任內的司法部長霍爾德(Eric H. Holder Jr.)曾是註冊說客(registered lobbyist)，曾於川普政府擔任司法部長的巴維理(William P. Barr)曾經是政府遊說組織的企業代表。

報導指出，邦迪佛州檢察長任內作風被遊說圈形容為「對企業友善」(business-friendly)，邦提與助理願意與許多企業集團委任律師開會，接觸業者包括在其他州遭到調查的連鎖式營利型大學「橋點教育」(Bridgepoint Education)、營養品公司賀寶芙(Herbalife)等。

邦迪2019年初之後展開說客生涯，客戶包括優步(Uber)、亞馬遜(Amazon)等。報導指出，邦迪許多企業客戶與聯邦政府有生意往來，這些企業今後若是司法部調查目標，邦迪將陷入利益衝突疑慮。

最近幾年，邦迪客戶名單包括外國機構，包括曾在科威特因為盜用政府數千萬公款而遭判刑的一名俄羅斯女企業家所開的公司。

邦迪曾在川普第一次遭國會彈劾時擔任辯護律師，2020年大選過後在賓州幫忙川普提出挑戰選舉結果訴訟。

緬因州檢察長出身的哥倫比亞大學(Columbia University)法律教授泰爾尼(James Tierney)說，司法部長應該以美國人民及司法正義為第一考量，但邦迪卻沒辦法切斷與川普的私人關係，或跟想從川普身上取得好處的其他人士斷絕往來。