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消費者金融保護局公布新規：醫療債務不列信用報告

消費者金融保護局公布新規：醫療債務不列信用報告

記者顏伶如／即時報導
華盛頓特區消費者金融保護局（CFPB）總部的標誌。（路透）
華盛頓特區消費者金融保護局（CFPB）總部的標誌。（路透）

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)7日宣布，消費者積欠的醫療帳單將不列入信用報告(credit reports)。華盛頓郵報分析，全國消費者累計醫療債務約有490億元，即將上台的共和黨高層先前已經表示，川普政府上台後將推翻消費者金融保護局新規。

根據消費者金融保護局新規，美國三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿(Experian)、環聯資訊(TransUnion)今後不得把消費者積欠醫療帳單列入信用報告，消費者積欠醫療費用多寡也不能做為申請貸款時的評估標準。不過，新規並不表示積欠醫療費用獲得免除。

消費者金融保護局表示，新規可望造福1500萬名美國民眾，其中某些人因為信用報告有積欠醫療費用紀錄而無法就業、租屋、申辦信用卡或申請房貸，信用歷史留下不良紀錄，信用評分壓低。

某些民眾雖然有健保，還是積欠醫療費用。消費者金融保護局表示，某些醫療帳單拖欠金額非常龐大但其實有誤，已經繳清的數額也被計算在內，報告寫的積欠金額遠超過消費者實際積欠的金額。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)發表聲明說：「民眾不應該因為生病而導致財務前途變得天翻地覆。」

聲明中說，新規將讓討債公司(debt collectors)不能繼續濫用信用報告制度，逼迫民眾償還其實已經沒有拖欠的醫療費用。

報導指出，消費者金融保護局去年說明研議中的新規時，就遭到信評機構與討債公司反對。易速傳真公司2024年8月向聯邦政府表示，信用報告禁列醫療債務的提議並不符合聯邦法律。

共和黨也對消費者金融保護局提出挑戰，並說川普重返白宮之後，消費者金融保護局權限可能受到限縮，規定遭到推翻。

醫療費 醫療帳單 共和黨

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