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馬斯克遭控企圖影響德國選舉「愛管閒事又自以為是」

記者顏伶如／即時報導
馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

國家廣播公司(NBC)30日報導，德國政府發言人表示，科技富豪馬斯克(Elon Musk)企圖影響將於2月舉行的德國選舉，馬斯克上周在社群網站X發文支持極右派德國另類選擇黨(Alternative for Germany，AfD)，就是想要影響德國聯邦選舉的證據。

德國政府發言人指出，馬斯克有發表意見的自由，「畢竟，最誇張的胡說八道也包括在發表意見自由的範圍之內」。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)領導、三個政黨組成的「紅綠燈聯盟」聯合內閣瓦解，國會信任投票未通過，德國明年2月23日將舉行大選。德國另類選擇黨目前在民調當中排名第二。

馬斯克在28日見報的德國「週日世界報」(Welt Am Sonntag)投書，再次強調上周X平台發文主張寫道：「唯有另類選擇黨能救德國」。馬斯克文中對於德國另類選擇黨法規、稅務、降低市場管制等政見表示肯定。不過，「週日世界報」投書版主編因為馬斯克撰文引發爭議而辭職。

被看好成為新任總理的最大在野黨基督教民主黨(Christian Democrats)黨魁梅爾茨(Friedrich Merz)接受馮克媒體集團(Funke Media Group)專訪時說，馬斯克的投書「愛管閒事又自以為是」(intrusive and pretentious)，在西方民主國家歷史上，「想不出有類似的企圖干預選舉前例」。

與蕭茲同黨的社會民主黨(Social Democrats ，SPD)主席埃斯肯(Saskia Esken)對路透社表示：「在馬斯克的世界裡，民主及勞工權利就是賺取更多利益的絆腳石。」埃斯肯指出：「我們清楚表明必定守護我們的民主，不能被收買。」她表示，一定全力抵抗選舉干預，不容許富人與有影響力者染指德國選舉。

德國 馬斯克 民主黨

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