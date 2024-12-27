我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

華裔醫生測試「臉部年齡」AI演算可準確評估癌患壽命

記者胡玉立／即時報導
31--華裔癌症醫生麥雷蒙與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。(截圖自Raymond Mak的Linkedin帳號)
31--華裔癌症醫生麥雷蒙與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。(截圖自Raymond Mak的Linkedin帳號)

麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)華裔癌症醫生麥雷蒙(Raymond Mak，音譯)與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。

麥雷蒙和麻州最大醫療保健系統Mass General Brigham研究團隊希望有朝一日，「臉部年齡」測試工具可以成為評估健康狀況的標準環節。他說：「你的臉反映你人生的痕跡；我們認為它可以是量化醫生臨床直覺的一種方式。」

「臉部年齡」測試將患者和公共圖像資料庫數以萬計照片進行訓練比對，尋找臉部老化跡象。初步研究發現，癌症患者平均看起來比健康者年長約五歲，看起來較老與較早死亡有關。研究人員還使用演算法及患者罹癌階段和類型等資訊，更準確地預測患者壽命。

研究人員表示，「臉部年齡」測試研究正在接受醫學雜誌審查。這類工具未來可以告訴病患何時就醫或協助醫生決定治療方案。

北京大學定量生物學家韓敬東(Jing-Dong Jackie Han)則表示，中國研究人員對人臉3D影像分析發現，特定的臉部特徵確實會隨年齡變化。

她觀察到有些變化如額頭縮小，在不同種族群體一致出現；至於其他變化如眼睛下垂，在某些群體更普遍。韓敬東將參與者的年齡預測與血液檢查結果相比，發現老化速度加快與健康狀況惡化有關。她說：「如果一個人看起來更年輕，他或她的血液很可能也更年輕。」

事實上，網路已存在不同版本的臉部年齡測試，任何人都可上傳自拍照並估算自己的生物年齡。還有研究人員正在試驗模型，希望透過臉部照片和影片識別出帕金森氏症和自閉症。

長壽公司Novos的免費版本可為受試者的整體臉部、眼睛、皺紋和毛孔評分。Novos執行長密拉拜(Chris Mirabile)表示，已有逾30萬人參加測試，他希望人們把它當成激勵自己改變健康的工具。

儘管這些應用程式號稱可提供更好更有效的護理，但也已引起包括隱私問題及醫病法律責任等擔憂。

癌症 麻州 華裔

上一則

GoFundMe募生活費增4倍 數以萬計粉絲籌款看泰勒絲巡演

延伸閱讀

小米進擊AI大模型 建GPU「萬卡集群」 瞄準手機應用

小米進擊AI大模型 建GPU「萬卡集群」 瞄準手機應用
制裁中一波波…半導體行業協會：敦促美謹慎行事並與業界合作

制裁中一波波…半導體行業協會：敦促美謹慎行事並與業界合作
美對中國成熟製程晶片啟動301調查 留給川普政府做決定

美對中國成熟製程晶片啟動301調查 留給川普政府做決定
雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

熱門新聞

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

2024-12-22 21:35
大腸鏡檢查不是大手術，但有民眾收到近2萬元帳單。(路透)

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

2024-12-20 20:28
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20
知名作家兼慈善家、也就是亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯西·史考特，最近又捐出20億元給慈善團體和非營利組織；依此推估，她2019年以來捐款總額已達192億元。(美聯社)

貝佐斯前妻再捐20億元 5年累積192億元 身家仍高達317億元

2024-12-20 01:10
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥