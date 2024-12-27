國家動物園節日禮…寶力、青寶最新影片 萌翻熊貓迷

（取自X）

大熊貓「寶力」、「青寶」即將在下月24日於華府 國家動物園 公開亮相，動物園在聖誕節 特別發布了一段兩隻熊貓跳躍、打滾、嬉戲的影片，作為給所有熊貓迷的節日禮物。

🐼🎁🐼 Our gift to you: have yourself a merry little moment with giant pandas Bao Li and Qing Bao. Happy holidays from our wild family to yours!

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🐾 Follow #DCPandas for updates, and meet our pandas when they make their giant debut Jan. 24, 2025. LEARN MORE:… pic.twitter.com/UprwrFyozs — National Zoo (@NationalZoo) 2024年12月25日

(影片來源：華府國家動物園)

這段影片長約1分鐘，兩隻熊貓時而在吃竹葉，時而爬到樹上，時而追逐水上的皮球，其中在地上翻滾的畫面尤其可愛。

「寶力」和「青寶」是在去年10月15日，經過19小時飛行後從中國成都來到美國華府，開啟為期10年的旅居生活。據當時工作人員介紹，兩隻熊貓性格很不同，「寶力」非常活潑，喜歡爬上爬下；「青寶」則比較謹慎，小心地探索新居。

「寶力」和「青寶」分別出生於2021年8月和2021年9月。其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，它的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「添添」和「美香」。

「寶力」和「青寶」將在下月24日與公眾見面。