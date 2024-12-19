拜登政府宣布新碳排目標 2035年前減排61%至66%

美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%。(路透)

美國拜登 政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮 氣候顧問柴迪（AIi Zaidi）表示，美國會盡自己的本分，讓守住全球溫度升高攝氏一點五度的目標繼續保存下去。

「聯合國氣候變化綱要公約」（United Nations Framework Convention on Climate Change）於2015年通過「巴黎協定」(Paris Agreement) ，要求各成員國提出淨零碳排的政策規畫，和國家自定貢獻，言明對溫室氣體減量的承諾，並每5年更新一次。下一輪國家自定貢獻將在2025年2月截止。

第29屆氣候峰會（COP29）日前在亞塞拜然落幕，峰會期間即傳出，雖然美國前總統川普 贏得大選勝利，預料將大幅縮減美國對氣候議題的支持，但有白宮官員指出，美國政府正針對國家自定貢獻進行討論，並研究美國可以採取哪些行動，以及次國家行動的可能性，暗示在明年2月前訂出新的「國家自定貢獻」（NDCs）。

柴迪在18日指出，在拜登政府之下，美國將訂出一個嶄新、具有野心的目標，預計在2035年前，相較於2005年的水準，欲減少溫室氣體排放量達61%至66%；在此之前，美國的NDC目標為在2030年前減排50%至52%。

柴迪表示，這個範圍是一個更陡峭的途徑，邁向2050年淨零碳排的目標，意味著美國將盡自己的本份，保留住攝氏一點五度的升溫防線。

不過川普於第一任總統任期中，就宣布退出「巴黎協定」，外界普遍推測川普明年就職後，有可能降低對氣候議題的支持，甚至再度退出巴黎協定。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，拜登政府此刻宣布NDC，明顯想要完成他們在氣候議題上的任務，不過他也認為，未來不能排除川普政府推翻這個目標的可能性。