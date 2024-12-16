威州基督教私校3死6傷 17歲女學生槍殺同學老師後自盡

威斯康辛州首府麥迪遜市16日發生教會學校校園槍擊案，造成至少師生兩人遇害，女學生槍手作案後自殺，總計有三人喪命。 圖為家長帶著子女到指定的庇護所。(路透)

聖誕節 將到，威斯康辛州 麥迪遜(Madison)私立基督教學校「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)發生大規模槍擊 案，17歲的女學生在聖誕假期前最後一周上課的16日上午，持手槍打死一名老師與另一名青少年。

麥迪遜警方表示，員警趕抵現場時發現女槍手已經飲彈自盡。這起槍擊案共計有包括槍手在內3死6傷，拜登 總統聽取簡報並發表聲明，呼籲國會通過購槍時全面接受背景調查、旨在發揮警示機制的全國「紅旗法」(red flag laws)以及其他槍枝管控法案。

麥迪遜警察局長巴恩斯(Shon Barnes)說，槍擊案造成數人受傷，其中2名學生生命垂危，另外3名學生和一名老師則傷勢較輕，其中兩人16日晚已出院。他說，槍手作案動機仍有待調查，家屬正在配合警方調查。他表示，員警抵達現場之後並沒有開槍。

巴恩斯說，當地時間16日上午接近11時，有人從學校裡打911電話報案說校園出現現行槍手(active shooter)作案。一批先遣急救員(first responders)當時剛好在距離學校大約3哩的地點受訓，接到通知後立即趕往學校。

威斯康辛州首府麥迪遜市16日發生教會學校校園槍擊案，造成至少師生兩人遇害，女學生槍手作案後自殺，總計有三人喪命。圖為警方獲報報後趕到校門口。(美聯社)

美聯社報導，警方消息人士透露，槍手是就讀「豐盛生命基督教學校」的一名17歲女學生。

消息人士說，槍手使用9毫米手槍。

警方表示，員警趕抵現場時，發現槍手已經開槍自盡。巴恩斯不願對媒體透露槍手的身分細節，根據威州法律，除了極為罕見的例外情況，17歲青少年不能合法持有槍械。

「豐盛生命基督教學校」是沒有限制特定宗教宗派的學校，招收學生從幼稚園到高中12年級(K-12)，總計約有390名學生。學校臉書專頁呼籲民眾幫忙禱告。

槍擊案發生後，學生與趕抵校園的家長被安排在距離學校約1哩的醫學大樓團聚。某些家長一見到孩子就緊緊擁入懷裡，其他家長與孩子緊握著手並肩而行。一名女童走出警車抵達停車場時，身上披著成人尺寸的外套。

威斯康辛州首府麥迪遜市16日發生教會學校校園槍擊案，造成至少師生兩人遇害，女學生槍手作案後自殺，總計有三人喪命。 圖為家長帶著子女到指定的庇護所。(美聯社)

拜登在聲明中說：「我們永遠無法接受沒有意義的暴力，傷害兒童及他們的家庭，撕裂整個社區。」

民主黨籍威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)說，很難想像孩子或老師到學校之後，竟然再也不能回家。