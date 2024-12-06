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無證移民為遣返做最壞打算 「該與丈夫吻別了嗎？」

記者顏伶如／即時報導
圖為從德州入境的無證客。(路透)
圖為從德州入境的無證客。(路透)

華爾街日報(WSJ)6日報導，移民律師與民權倡議人士指出，總統當選人川普過去就曾揚言要對無證移民採取嚴格措施，但這次氛圍明顯不同；沒有合法居留身份的移民以及家人之間移民身份不同的家庭，如今紛紛減少外出，忙著設法申請庇護，參加座談會了解如何保護自身權益，擔心川普上台後遭到大規模遣返行動衝擊。

住在密爾瓦基郊區的家庭主婦桑契斯(Yvonne Sanchez)便說：「我該與丈夫吻別了嗎？這波計畫範圍會有多大？」近30年前，桑契斯的丈夫16歲從墨西哥來到美國。桑契斯是美國公民，結婚13年來卻沒辦法幫另一半辦綠卡，因為丈夫非法入境美國。

對於丈夫可能遭到大規模遣返，桑契斯已經開始跟五個孩子討論因應之道。她曾想過乾脆全家提早一步搬到墨西哥，但她與孩子們都不會說西班牙語。她已備妥文件讓孩子隨時攜帶，以便證明是美國公民，也準備好結婚證書、丈夫工作紀錄等資料，萬一丈夫沒有接受審判就被遣返，將訴諸法律據理力爭。

位於德州的低薪移工倡議組織「工人保護計畫」(Workers Defense Project)主任查康(Lizeth Chacón)說：「很多人擔心害怕，我們社區有很多事情要準備。」

支持限縮移民的倡議團體「數字美國」(Numbers USA)研究部主任魯亞克(Eric Ruark)說：「我們現在聽到反對大規模遣返的理由是，只要能到美國，就應該有權永久留下來。但如果沒有法律基礎，移民制度根本無法運作。另一派人士必須解釋清楚，憑什麼某些人可以凌駕於法律之上？」

報導指出，距離川普就職典禮大約剩下6周，人權團體紛紛提供資源為移民社區舉辦「了解您的權利」(Know Your Rights)講習，提醒移民遇到陌生人敲門不要輕易開門。非法入境的無證移民開始做出各種「最壞狀況」的打算，包括萬一自己突然失聯時該怎麼辦，把備份鑰匙交待親友，準備好汽車所有權狀以及孩子上學資料。

田納西州移民律師艾克斯洛德(Lily Axelrod)說，建議客戶所有安排必須規畫完整，確認萬一自己遭到關押，孩子監護權如何處理。

移民 遣返 川普

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