華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

（取自FSIS）

總部位於南卡羅來納州 、由華裔夫妻經營的「御香食品」(Yu Shang Food) 生產之即食肉類和家禽產品，爆發李斯特菌污染事件。聯邦疾病防治中心(CDC )表示，截至22日為止，已有四個州11個人中毒，其中9人住院治療，一名加州 嬰兒死亡。

CDC表示，這11個病例有7例發生在加州，伊利諾伊州2例，紐約州和新澤西州各1例；感染者年齡從1歲以下到86歲不等。CDC表示，這次李斯特菌污染疫情染病人數可能高於報告人數，也可能不僅限於有已知患病者的州。

CDC指出，這次李斯特菌感染疫情，與南卡羅來納州斯帕坦堡 (Spartanburg)「御香食品」召回的即食肉類和家禽產品有關。

美國農業部食品安全檢驗局 (FSIS) 資料顯示，「御香食品」召回的產品包括蹄膀、豬腳、雞腳、鴨脖、牛腱和豬舌等多種。所有受影響產品均帶有美國農業部 (USDA) 的「P-46684」或「EST. M46684」檢驗標誌。這些產品在全國零售點和網路銷售。

FSIS表示，10月21日「御香食品」產品被檢測出李斯特菌陽性反應之後，該公司已召回約7萬2240磅即食肉類和家禽產品。該公司於11月9日宣布召回消息，21日擴大召回範圍。FSIS擔心有些產品可能還存放在消費者的冰箱裡。

不過，「御香食品」向美國廣播公司(ABC)表示，「我們沒有收到這11名患者的任何病例報告；這11例是CDC在2021年至2024年期間收集的。其中有九人提到他們在患病前去過亞洲商店，但並未提及他們購買或食用御香產品。」

李斯特菌感染症狀通常在食用受污染食物後的兩周內出現。李斯特菌感染高風險人群包括孕婦、幼兒、65歲以上老年人、免疫系統較弱者。感染李斯特菌較輕微症狀包括發燒、肌肉酸痛、噁心、嘔吐和腹瀉，嚴重者會有劇烈頭痛、頸部僵硬、精神錯亂、失去平衡和抽搐等狀況。