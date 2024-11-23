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德州州長連發四道反中命令 專家：反中是制勝政治策略

記者陳湘瑾／即時報導
德州州長艾伯特。美聯社
德州州長艾伯特。美聯社

美國德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）在過去一周頒布多項針對中國的行政命令，並要求州政府機構撤資。有專家分析，此舉說明美國政客將反中姿態視為一種制勝的政治策略。

美國之音報導，艾伯特18日簽署第一項行政指令，指示該州公共安全部展開調查，並逮捕試圖代表中國政府執行影響力行動，以便將異議人士遣返中國的人。

艾伯特19日簽署第二項命令，指示州機構和公立高等教育機構強化系統，保護關鍵基礎設施、智慧財產權和個人資訊免遭試圖滲透德克薩斯州的敵對外國訪問。而首要任務是保護德州人，包括免受中國共產黨及其代理人的間諜威脅。

艾伯特20日簽署的第三項指令指出，為保護德州關鍵基礎設施免受中國和中共威脅，指示德州緊急管理部和德州公用事業委員會做好準備，應對來自敵對外國政府或其代理人，對德州關鍵基礎設施的潛在威脅。

最新一項行政命令是在21日，艾伯特致函德州所屬各州機構，指示他們從來自中國的創投撤資。他提到，中國共產黨的「挑釁行為」增加了德州在中投資的風險，因此要求投資者退出中國市場。

針對艾伯特的一系列行動，中國駐美大使館對此予以嚴厲駁斥，使館發言人劉鵬宇稱，希望美國有關政客摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止政治操作，停止誣蔑抹黑中國。

觀察者網引述彭博和路透報導指出，德州在中國的持股頗為有限，艾伯特的行動會加劇人們擔憂，即一些美國基金可能會出於政治考慮，避免在中國投資。路透稱，這是中美緊張局勢加劇下，開始影響全球資本流動的一個跡象。

美國新聞網站「中心廣場」指出，艾伯特此舉是在為了明年1月開始的立法會議營造聲勢，該州議會預計將在明年提出多項涉中法案並進行表決；紐約諮詢公司Teneo Holdings LLC董事總經理維爾德烏（Gabriel Wildau）則認為，艾伯特最近的行動表明，即使是州一級的政客，也將反中姿態視為一種制勝的政治策略。

德州 投資 共產黨

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