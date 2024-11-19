F1開賽在即 賭城維珍酒店職員罷工

約700名餐飲從業人員工會成員17日在拉斯維加斯維珍賭場酒店(Virgin Hotels Las Vegas)外，連續第三天進行糾察罷工。(美聯社)

約700名餐飲從業人員工會(Culinary Workers Union)成員17日在拉斯維加斯維珍賭場酒店(Virgin Hotels Las Vegas)外，連續第三天進行糾察(picket)罷工 ；這是內華達州最大工會自2002年來首次舉行無限期罷工，然而一級方程式(Formula 1)賽車盛事、第二屆年度拉斯維加斯大獎賽(Las Vegas Grand Prix)即將於24日登場。

美聯社報導，這是內華達州最大工會自2002年來首次舉行無限期罷工，餐飲從業人員工會成員約6萬人，此次罷工行動選在拉斯維加斯大獎賽起跑前進行，這場賽事預料吸引數十萬車迷在拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)及其周遭街道觀看F1賽車競速。

參與罷工的工人希望爭取類似其他度假村2023年達成的勞資協議，提高薪資並改善既有福利，此次罷工不影響維珍酒店營運，而管理階層與爭取新合約的工會成員勞資雙方也未安排談判。

餐飲從業人員工會發言人貝瑟尼‧汗(Bethany Khan)和擁有1500間客房的維珍酒店公關泰瑞‧馬陸卡(Terri Maruca)都表示，雙方沒有安排新的談判時程。

馬陸卡表示，15日以來，維珍酒店已收到600多名合約員工和臨時員工的申請；工會付給罷工的工會成員每周500元補貼，要求他們參與至少五天的糾察班。

糾察線(picket line)的罷工形式與眾所周知不上班的罷工(strike)不同，前者必須在雇主的土地上進行，並靠工會的糾察隊來維持秩序。

此次參與糾察罷工的工會成員包括客房服務員、雞尾酒餐飲服務生、調酒師、洗衣房和廚房工人，該工會去年5月曾舉行48小時罷工行動，呼籲維珍酒店同意加薪和擴大福利五年新協議。

馬陸卡表示，維珍酒店上周與卡車司機工會(Teamsters Union)的105名成員達成協議，其中包括櫃檯人員、代客泊車和客服中心的員工。