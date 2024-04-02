名律師梅道殺妻兒判無期徒刑 因金融犯罪再加40年

知名律師梅道（Alex Murdaugh）去年才因謀殺妻兒罪名，獲判無期徒刑，1日他又因為聯邦金融犯罪，被判處40年徒刑。（路透）

知名律師梅道（Alex Murdaugh）去年才因謀殺妻兒罪名，獲判無期徒刑，名譽掃地的他1日又因為聯邦金融犯罪，被判處40年徒刑。

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國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，聯邦法官今天判處梅道40年徒刑，因為他從客戶竊取數以百萬計美元，這項刑罰可與他之前因相關罪行被判處的27年州級犯罪刑期同時執行。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，現年55歲的梅道因為謀殺妻子瑪姬（Maggie Murdaugh）與兒子保羅（Paul Murdaugh），已被判處兩個無期徒刑，目前正在服刑中。

據報導，梅道也因為與詐欺及洗錢有關的近24項州級金融犯罪指控，被判處27年徒刑，目前也在服刑中。

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梅道已承認他從客戶的和解金當中竊取數以百萬計美元，並稱他將這些錢用在毒品 惡習上。

根據先前報導，梅道所涉案件含雙重謀殺、盜用公款、「買凶殺己」意圖詐領保險 金等多項元素，成為全美社會近年來的熱議話題，更被拍成紀錄片劇集在Netflix播放。

梅道是家族的第4代律師，他的家族在南卡羅來納州 沿海的低地地區（Lowcountry）司法體系有顯赫影響力。他過著祕密生活，還對許多與他最親近的人撒謊。

影片來源：YouTube Associated Press