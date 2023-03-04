百年梅道家族 離奇命案一樁樁

南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

陪審團2日裁定南卡羅來納州 知名律師梅道(Alex Murdaugh)謀殺妻兒罪名成立，但故事並未就此結束；梅道還面臨數十項金融犯罪指控，另有紀錄片描繪多椿可能與梅道家族相關的其他死亡案。這些死亡案包括，梅道家族一名管家和梅道小孩兩名同學；據稱，梅道還涉嫌安排僱傭自殺陰謀，想讓小名巴斯特(Buster)的倖存兒子獲得巨額保險理賠。

離奇的是，梅道的祖父梅道一世(Randolph Murdaugh Sr.)創辦家族傳奇律師事務所，於1940年因火車事故去世，兒子梅道二世身為受益人(Murdaugh Jr.)，暱稱也叫巴斯特。

南卡州記者兼歷史學者德威特(Michael M. DeWitt Jr.)多年來持續報導梅道家庭，還出現在Netflix紀錄片「梅道謀殺案：南方醜聞」(Murdaugh Murders: A Southern Scandal)中；他在漢普頓郡衛報(Hampton County Guardian)擔任編輯時梳理檔案，挖出了1940年案件細節與巧合。

檔案顯示，梅道一世1910年創立律師事務所，最終成為擁有數百名律師的法界巨頭。報紙經常報導梅道家族點滴。報導顯示，梅道一世死亡前幾個月，常因病重無法出庭，兒子梅道二世代他出庭。1940年7月18日晚上，梅道一世感覺不錯，出城訪友；19日凌晨1點左右返家途中，車子不知何故停在鐵道口；片刻後，貨運火車撞上他的車，梅道一世當場死亡，時年59歲。

當時30多歲的梅道二世很快宣布接替父親律師職位並控告鐵路公司，指鐵路維護不善導致父親死亡。火車技師作證說，火車駛近時，他看到梅道一世的車停在鐵軌附近，梅道似乎向他揮手；但火車通過前，汽車 加速停在鐵軌上。梅道一世的屍體在150呎外被發現。

德威特寫道，當地人多年來猜測梅道一世的死可能是自殺或與酒精有關。梅道家族與鐵路公司達成和解，金額不詳。梅道三世(Randolph Murdaugh III)1987年至2005年接班擔任律師。

富比世 雜誌(Forbes)報導，梅道律師事務所1992年到2002年接下48起控告CSX鐵路公司人身傷害案，獲近1900萬元和解費和判決收入。德威特寫道，當地人稱PMPED梅道律師事務所辦公室是「CSX建造的房子」。