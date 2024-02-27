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警方公布德州教堂槍案影像 女槍手大喊「我需要幫助」

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警公布德州教堂槍案影像 女槍手大喊「我需要幫助」

世界新聞網王若馨即時報導
女槍手莫雷諾在大廳走廊手持AR-15半自動步槍射擊。(截自YouTube@PoliceActivity)
女槍手莫雷諾在大廳走廊手持AR-15半自動步槍射擊。(截自YouTube@PoliceActivity)

德州休士頓警方周一公布了11日發生於湖木教堂(Lakewood Church)的槍案現場影片，揭露出這場駭人槍戰的更多細節。

在影片中可看到，在槍聲響起後，信眾尖叫奔逃，保安與女槍手在幾分鐘內互開數十槍，槍手7歲的兒子摀住耳朵，還向母親伸手求救，然而之後因頭部中彈而倒地。

影片中也可看到，36歲的女槍手詹妮絲·伊雯·莫雷諾(Genesse Ivonne Moreno)將車停在這間由體育館改造的超級教堂門口，甚至沒有熄火，她牽著親生兒子進入教堂，在大廳走廊手持AR-15半自動步槍攻擊，後遭到保安擊斃。

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警局局長芬納(Troy Finner)在社群媒體上的聲明中表示：「我們意識到這次槍擊事件的影片可能會讓社區成員感到不安。休士頓警局將這些錄像公開，是因為我們承諾在30天內公布關鍵事件的影片。」

警方發布的四段影片共約26分鐘長，包括監視器畫面以及三名執法人員的隨身攝影機錄像。

不過，當局尚未公布莫雷諾的犯案動機，也沒有說明打中男童頭部的子彈是由誰擊發。

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在影片中，可以看到在下班時間兼差擔任保安的員警，聽到槍聲即箭步上前，並開槍回擊，反而是幾名執勤員警狀似卻步並躲藏，讓一些民眾聯想到德州烏瓦德(Uvalde)小學槍案中警方失敗的應對。

保安在聽到槍聲後快步上前。(截自YouTube@PoliceActivity)
保安在聽到槍聲後快步上前。(截自YouTube@PoliceActivity)

莫雷諾的身分背景也在網路上引發討論，由於一開始傳出莫雷諾具有男性與女性的名字，有人懷疑她是跨性別者，但休士頓紀事報(Houston Chronicle)引述警方，指這個說法缺乏根據。

在影片中，還可看到莫雷諾反覆大喊「我需要幫助」、「停止射擊，我只是要尋求幫助」，但目前仍不清楚她所指的意思為何。

影片中還顯示了莫雷諾因槍聲倒地的瞬間。

在影片內，可以聽到一名女員警持續鼓勵裹足不前的同事，「走吧，我們得上，」她喃喃低語：「天父，請與我們同在，赦免我們的罪。」

休士頓 德州 社群媒體

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