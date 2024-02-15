德州女槍手精神病仍可買槍 引修法爭議

一名槍店業者正在檢查AR-15半自動步槍。德州休士頓湖木教會槍擊案的女槍手莫雷諾，就是用該型步槍犯案。莫雷諾前科累累，還是精神病患者，在德州卻仍可合法購買高殺傷力步槍。(美聯社)

據美聯社報導，持槍闖入德州休士頓 湖木教會(Lakewood Church)的女槍手詹妮絲·伊雯·莫雷諾(Genesse Ivonne Moreno)，不但前科累累，還是一名精神病患者，卻仍然可以合法購買高殺傷力步槍；而且她生前就威脅要槍殺前夫，有關單位卻遲未採取行動，最終發生憾事。

休士頓警方證實，莫雷諾犯案使用的AR-15步槍是在去年12月購得，卻未透露凶槍取得的詳細管道，依照德州法律，即使有犯罪前科和精神疾病仍可合法取得槍枝。

警局局長芬納(Troy Finner)強調：「我們不是站出來反對憲法第二修正案，而是關注那些精神疾病患者和前科犯。」他並透露莫雷諾當時還攜帶另一把0.22口徑步槍，但未使用。

班德堡郡(Fort Bend County)地區檢察官維蒂(Wesley Wittig)表示，湖木教會槍手的病史並未列入調查，並強調：「追蹤系統是記錄既有事件，雖然可以預防，但問題在於人，僅靠調查病史並不能解決問題。」

莫雷諾前夫的母親瓦莉·卡蘭薩(Walli Carranza)則透露，早在2020年1月，就曾在莫雷諾的媽媽提袋(diaper bag)內發現一把未關保險的槍，並指稱莫雷諾曾揚言要開槍殺害前夫。卡蘭薩驚恐之餘向德州兒福機構(CPS)舉報，但對方告知，除非莫雷諾真的開槍殺人，否則他們無能為力。

案發後，卡蘭薩在臉書發文指責CPS未善盡責任，並呼籲德州當局立法阻止精神病患購買槍枝：「第二修正案是終結第一修正案生命權的起點，是時候立法撤銷憲法對槍枝權益的所有保護。」

去年一名有家暴 前科且罹患精神病的德州男子透過私人管道買槍，避開背景調查，然後連續殺害六人。

推動槍枝管制組織「德州槍枝意識」(Texas Gun Sense)執行總監妮可·高登(Nicole Golden)表示，德州州議會多年來拒絕通過「紅旗」法律，導致法官無法授權警方扣押危險人物的槍枝。