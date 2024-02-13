休士頓超級教會爆槍案 槍手遭當場擊斃

全美第三大超級教會11日下午西班牙語禮拜開始前，突然發生槍擊案，信眾驚慌失措，匆忙逃生。(美聯社)

全美第三大「超級教會」，德州 休士頓湖木教會(Lakewood Church)11日下午禮拜前驚傳槍響，一名女子手持長槍、帶著一名男童走進教堂，隨即開槍掃射，大批驚慌失措的教友爭相躲避，兩名教會保全立刻開槍擊 斃槍手；混戰中，同行的男童中彈，傷勢危急；還有一名男子也因槍傷送醫治療，但並無生命危險。

警方表示，當地時間下午約1時53分，正當教會準備開始下午的西班牙語禮拜時，一名身穿風衣的女子帶著一名男童走進教堂後，掀開風衣，拿出AR-15半自動步槍開始射擊。當時休假員警見狀立即開槍回擊，當場將女槍手擊斃，及時化解危機。

警方事後調查，證實槍手為36歲的詹妮絲·伊雯·莫雷諾(Genesse Ivonne Moreno)，有包括傷害、非法持有武器和大麻等多項前科，犯罪紀錄可以追溯到2005年。

同時，紀錄顯示，她是一名跨性別人士，又名傑佛瑞(Jeffrey)，而且是「代理型孟喬森症候群」(Munchausen-by-proxy)精神分裂症患者；但她行兇用的AR-15步槍，則是在去年12月合法購得。警方並且在槍身上發現一枚印有「解放巴勒斯坦」的貼紙。

警方另外還發現了反猶太 的文件。據了解，莫雷諾曾和她的丈夫及其家人有過爭執，男方家人親友中有部分為猶太裔。據當地電視台KHOU11報導，莫雷諾的母親是湖木教會的教友；教會工作人員曾經過問她的離婚官司。

警方尚不清楚究竟莫雷諾目前是以男性或女性自居，但證實她的確是槍擊現場受傷男童的生母。至於莫雷諾確實行兇動機，目前仍有待進一步查明。

目擊者表示，莫雷諾牽著男童抵達教會時，身穿風衣，揹著背包，手持「像是炸藥引信」的黃色繩索。她對地上噴灑了不明物質，隨即抽出槍來開始射擊。兩名利用公餘兼差擔任教會保全的員警立即拔槍反擊，其中一發子彈擊中莫雷諾頭部，當場斃命。男童在槍戰中也不幸受到波及，狀況十分危急。當地蒙哥馬利郡檢察官辦公室表示，男童恐怕凶多吉少。槍戰時間約12分鐘。