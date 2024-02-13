休士頓超級教會爆槍案 槍手遭當場擊斃
全美第三大「超級教會」，德州休士頓湖木教會(Lakewood Church)11日下午禮拜前驚傳槍響，一名女子手持長槍、帶著一名男童走進教堂，隨即開槍掃射，大批驚慌失措的教友爭相躲避，兩名教會保全立刻開槍擊斃槍手；混戰中，同行的男童中彈，傷勢危急；還有一名男子也因槍傷送醫治療，但並無生命危險。
警方表示，當地時間下午約1時53分，正當教會準備開始下午的西班牙語禮拜時，一名身穿風衣的女子帶著一名男童走進教堂後，掀開風衣，拿出AR-15半自動步槍開始射擊。當時休假員警見狀立即開槍回擊，當場將女槍手擊斃，及時化解危機。
警方事後調查，證實槍手為36歲的詹妮絲·伊雯·莫雷諾(Genesse Ivonne Moreno)，有包括傷害、非法持有武器和大麻等多項前科，犯罪紀錄可以追溯到2005年。
同時，紀錄顯示，她是一名跨性別人士，又名傑佛瑞(Jeffrey)，而且是「代理型孟喬森症候群」(Munchausen-by-proxy)精神分裂症患者；但她行兇用的AR-15步槍，則是在去年12月合法購得。警方並且在槍身上發現一枚印有「解放巴勒斯坦」的貼紙。
警方另外還發現了反猶太的文件。據了解，莫雷諾曾和她的丈夫及其家人有過爭執，男方家人親友中有部分為猶太裔。據當地電視台KHOU11報導，莫雷諾的母親是湖木教會的教友；教會工作人員曾經過問她的離婚官司。
警方尚不清楚究竟莫雷諾目前是以男性或女性自居，但證實她的確是槍擊現場受傷男童的生母。至於莫雷諾確實行兇動機，目前仍有待進一步查明。
目擊者表示，莫雷諾牽著男童抵達教會時，身穿風衣，揹著背包，手持「像是炸藥引信」的黃色繩索。她對地上噴灑了不明物質，隨即抽出槍來開始射擊。兩名利用公餘兼差擔任教會保全的員警立即拔槍反擊，其中一發子彈擊中莫雷諾頭部，當場斃命。男童在槍戰中也不幸受到波及，狀況十分危急。當地蒙哥馬利郡檢察官辦公室表示，男童恐怕凶多吉少。槍戰時間約12分鐘。
德州州長艾伯特(Greg Abbott)發表聲明：「我們的心和受到槍擊悲劇波及的民眾以及休斯頓湖木教會全體信眾同在。」
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